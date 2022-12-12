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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

أسعار الذهب بعد طرحه في البورصة السلعية.. استقرار عيار 21 عند 1600 جنيه

الذهب
الذهب

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أحمد سمير وزير الصناعة وعدد من المسئولين، المعرض السنوي للذهب والمجوهرات "نيبو 2022"، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم أكبر تجمع لصناع وتجار الذهب في مصر.

معرض نيبو 2022 للذهب

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين: إن المعرض الدولي الثاني لـ الذهب يشهد مشاركة 50 عارضًا محليًّا من أكبر المصنعين المصريين، بزيادة 35% في عدد العارضين المصريين عن الدورة الأولى، موضحا أن المعرض يضم 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارضًا من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات. 

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وأضاف أنه مستهدف زيارة 8 آلاف زائر محلي ودولي للمعرض خلال فترة انعقاده، وأكثر من 100 مشترٍ دولي من 18 دولة من الخليج العربي وإفريقيا.

طرح الذهب في البورصة السلعية

من جانبه، كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب عن إدراج الذهب، خلال ديسمبر الجاري، في البورصة السلعية، حيث أن سعر الذهب الحالي مغال فيه نتيجة تصرفات البعض، ولكنه مرشح للهبوط والاستقرار.

وأوضح فرج، على هامش افتتاح معرض نيبو 2022، أن تحديد سعر الذهب بالبورصة السلعية سيتم وفق محددات وأطر معينة، والتي من بينها السعر العالمي بحسب بورصة المعادن الدولية، والدولار ومعدلات العرض والطلب، ما يسهم في ضبط العملية كاملة.

الذهب

الشفافية في أسعار الذهب

في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن الغرض الرئيسي من طرح الذهب في البورصة السلعية، هو أن يكون هناك نوع من أنواع الشفافية المرتبطة بـ أسعار الذهب، موضحا أن البورصة السلعية سوف تقطع الطريق أمام كثير من الناس والذين يستغلون الأزمة الحالية المرتبطة بالدولار ويقومون بتبني أسعار أعلى من الأسعار الخاصة بالسوق لتحقيق هوامش ربح مبالغ فيها.

وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البورصة السلعية تستطيع توفير هذه الشفافية لأن أسعار الذهب سوف تتحدد بناء على حجم العرض والطلب وأيضا سوف يتم تحديد الأسعار بشكل يمكن الجميع من الاستفادة سواء كان تاجر أو مشتري، كما أن وضع الذهب في البورصة أمر هام في ظل التقلبات المرتبطة بالذهب والشائعات واستغلال البعض للأزمة الحالية.

حماية الذهب من تقلبات السوق والشائعات

وأكد أن وجود الذهب مطروحا في البورصة السلعية، أمر هام أيضا في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية ولجوء الناس للذهب باعتباره مخزن للقيمة، وبالتالي ستكون كل الأمور معلنة، حيث أن آلية العرض والطلب ستوضح السعر الذي يتوازن فيه الذهب طبقا لعوامل ومقومات واضحة غير مرتبطة بشائعات أو مصالح.

استقرار عيار 21 عند مستوى 1600

كان ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب أكد أن سعر الذهب قد يسجل تراجعا ويستقر عند مستويات 1600-1650 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المحلية، مطالبا بضرورة تريث المتعاملين في السوق، متوقعا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء قوي للطلب الذي دفعه للوصول إلى مستويات قياسية.

وأوضح أن العرض على الذهب عالميا في ارتفاع، ومتوقع أن يشهد عام 2023 ارتفاعا في الأسعار نتيجة المتغيرات الجيوسياسية المستمرة، مؤكدا أن مصر تستهدف التوسع في تصدير المعدن الأصفر، ولا سيما أنه سيسهم في زيادة العوائد الدولارية خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليه.

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