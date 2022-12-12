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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"جبران" يطالب الاتحادات العمالية بالمحافظات بالتواصل مع العاملين بجميع القطاعات وحل مشكلاتهم

صدى البلد

طالب محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات ، بالتواصل مع العاملين في كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظات والاستماع للمشكلات والتحديات التي تواجههم، على أن تكون هذه اللقاءات بشكل مستمر للوقوف على اخر المستجدات بشأن الأوضاع العمالية.

وقال "جبران"، إن التواصل مع العمال بشكل دوري يسهم في الوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجههم بين الحين والاخر، مع ضرورة أنّ يتم رفع هذه المطالب إلى التنفيذيين سواء بالمحافظات او الوزارات المعنية من أجل إيجاد حلول لها، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بملف التدريب والتثقيف العمالي في ظل التطور الذي يحدث من حولنا في العالم وسوق العمل.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال الاجتماع الذي عقده ،اليوم الإثنين، مع مسؤولي الاتحادات العمالية المحلية: «تقدمنا برؤية شاملة للاتحاد حول مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسة الاستماع التي عُقدت الخميس الماضي في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتضمنت مناقشة كافة الملاحظات حول مشروع القانون».

وأوضح محمد جبران: أنه من الضروري أنّ يخرج قانون العمل الجديد بشكل متوازن لأطراف العمل، يحافظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص ويضمن الواجبات لأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنّ اللقاء مع الاتحادات المحلية نهج دوري اتبعه اتحاد العمال مؤخرًا في ظل أجواء الحوار الوطني الذي تعيشه البلاد، حيث أنّ الغرض من هذه اللقاءات هو الوقوف على آخر مستجدات ومتطلبات العمال بالمصانع والشركات والمؤسسات.

وحضر الاجتماع عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة،  ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ومحمود كامل رئيس نقابة السكة الحديد، وإسماعيل صبري المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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