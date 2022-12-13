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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين أحدث المنضمين لـ مسلسل منى زكي في رمضان 2023

نسرين أمين
نسرين أمين

انضمت الفنانة نسرين أمين إلى أسرة مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي، في دراما رمضان المقبل 2023.

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

المسلسل من بطولة منى زكي، نسرين أمين، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ومن المقرر أن يتم بدء التصوير خلال الأسبوع المقبل، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

وانتهت الفنانة نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "رهبة" مع الفنان أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، مصطفى غريب، محمود البزاوي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، ومن إخراج رضا عبد الخالق، والسيناريو والحوار ل محمد علام.

كما تنتظر عرض فيلم "يوم 13" مع الفنانة دينا الشربيني، أحمد داوود، شريف منير، أروى جودة، محمود حافظ، جومانا مراد، فيدرا، محمود عبد المغني، ومن إخراج وتأليف وائل عبد الله، وتظهر نسرين أمين كضيفة شرف خلال الأحداث.

الفنانة نسرين أمين مسلسل تحت الوصاية

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