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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس يتابع الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

صدى البلد

استمراراً لمتابعة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في يومها الثالث بمحافظة السويس تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس ، فقد تابع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان أعمال الحملة بمركز طب أسرة التوفيق بحي عتاقة ، حيث اطمأن «الحفناوي»علي تواجد الفرق وتوافد المواطنين لتطعيم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات ، كما تواصل مختلف الفرق الإشرافية من متابعة الفرق المتحركة وذلك للتأكد من الوصول لكل طفل علي أرض السويس.

 و تستهدف الحملة تطعيم 121,823 طفل من سن يوم حتي ٥ سنوات بمشاركة  32 فريقا ثابتا و273 فريقا متحركا من شقة لشقة وفي جميع أحياء وميادين السويس بالإضافة إلى تطعيم الأطفال في 272 حضانة  ، فيما يبلغ عدد المشرفين علي الحملة 171 مابين إشراف مركزى ومشرف لصيق للفرق.

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