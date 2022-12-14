بالبكاء والعويل.. دفن لاعب نادى مطروح ابتلع لسانه وسط حالة من الحزن

انتهت مراسم تشييع ودفن لاعب نادى مطروح سامي سعيد وسط حالة من الحزن الشديد بين رياضى لأهالى مطروح.

وقد حرص عدد كبير من أهالى مطروح والرياضيين على الحضور لتشيع جثمان اللاعب سامى سعيد خاصة مع تميز اللاعب بالاخلاق داخل وخارج الملعب

كان عدد من أبناء القبائل واهالى مطروح والرياضيين قد شيعوا جثمان لاعب مطروح والذى توفى أمس الثلاثاء، ،أثناء مباراة بين نادى مطروح ونادى السلوم ،ضمن منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم،.



و سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى مطروح والرياضيين حزنا على اللاعب سامى والذى تعرض للسقوط قبل نهاية المباراة ،،مما أضطر الحكم لوقف المباراة،لدخول الطاقم الطبي .

وفشلت محاولات الجهاز الطبي للفريقين فى إنقاذ حياة الاعب والذى تعرض لأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية وقبل وصولة لمستشفى مطروح العام لفظ أنفاسه الأخيرةالأخيرة.

دفن اللاعب سامى سعيد

دفن اللاعب سامى سعيد

دفن اللاعب سامى سعيد