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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استولت على مليون جنيه .. تفاصيل جديدة في سقوط البلوجر هدير عاطف

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حية ، حيث قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس، حبس (بلال.ف)، طليق البلوجر هدير عاطف 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه بالنصب على المواطنين، واستعجال التحريات الأمنية حول ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتكليف ما مور السجن بإعلان المتهم بالحبس المشار إليه وتسليمه صورة منها.

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وكانت أمرت النيابة العامة، أمس  بحبس 3 متهمين هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

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