الإمارات.. مركز محمد بن راشد للفضاء يتلقّى الإشارة الأولى لـ المستكشف راشد

تلقى مركز محمد بن راشد للفضاء بـالإمارات إشارة الاتصال الأولى من "المستكشف راشد"، الذي انطلق بنجاح من المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في 11 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع المحطة الأرضية لـ"آي سبيس" في طوكيو.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛ بدأ فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر تلقي البيانات في مركز التحكم بالمهمات الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء، للتحقق من عمل المستكشف اليوم ، وتبع ذلك عملية فحص جميع الأنظمة للتأكد من صحة المستكشف راشد، والتي استغرقت نحو الساعتين، حيث تم تأكيد عمل المستكشف بفعالية تامة، واستعداده لبدء المرحلة الثانية وهي مرحلة الملاحة التي ستستمر لمدة 4 أشهر.

وتلقّى فريق مركز التحكم بالمهمات الفضائية، في مركز محمد بن راشد للفضاء، حزمةً من البيانات كل 30 ثانية، ما أوضح عمل الأنظمة بفعالية تامة، أعقب ذلك قراءة حرارة الأنظمة والتي كشفت عن صحة أنظمة المستكشف. وتم الانتهاء من العملية، التي استغرقت قرابة الساعتين، بفحص حالة البطارية التي تبين بأنها مشحونة بنسبة 78٪ حيث تم توجيه طلب بإعادة شحن المستكشف بالاستعانة بطاقة مركبة الهبوط.