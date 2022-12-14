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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية: نسعى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

صدى البلد

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، رغبة بلاده في رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.

جاء ذلك في رسالة خطية سلمها كبير المساعدين الرئاسيين بكوريا الجنوبية "كيم ديه كي" إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأفاد المكتب الرئاسي الكوري -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء- بأن الرئيس الكوري أعرب في رسالته عن رغبته في تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات.

بدوره، قال الرئيس الإماراتي إن العلاقات بين بلاده وكوريا الجنوبية البلدين مميزة، ووعد بأن بلاده ستقف إلى جانب (سول) في جميع الأوقات دون تغيير أو تردد، معربا عن رغبته في مزيد من التعاون بين البلدين.

وأوضحت الوكالة الكورية أن كبير المساعدين الرئاسيين بكوريا الجنوبية التقى برئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي خلدون خليفة المبارك، وناقش معه سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة النووية والطاقة والاستثمار والدفاع.. وخلال لقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، تبادل الجانبان الآراء حول التعاون في قطاعي الطاقة والتغير المناخي.

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