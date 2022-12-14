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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد اجتماع المجلس التنفيذي ويشيد بحجم المشروعات المنفذة بقطاعات العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما تم إنجازه خلال الـ 3 سنوات الأخيرة يعكس حجم المشروعات المنفذة فى كافة قطاعات العمل العام من الإحلال والتجديد الشامل للبنية التحتية ، وخاصة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة وصلت لأكثر من 3 مليارات جنيه داخل العاصمة أسوان وباقى مدن المحافظة ، وهو الذى توازى مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بمدينتى أسوان وإدفو ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، بالإضافة إلى مشروعات حياة كريمة وتحيا مصر والتأمين الصحى الشامل والخطة الإستثمارية الموحدة .

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إنجاز 3 سنوات

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية ، والذى شهد إعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أبو سمبل السياحية وفقاً لقانون البناء 119 لسنة 2008 على مساحة 3422 فدانا بدلاً من مساحة الكتلة السكنية الحالية والتى لا تتجاوز 400 فدان مما سيساهم فى زيادة حجم الخدمات والمرافق العامة ، كما أنه تم عرض إنشاء مدينة كوم أمبو الجديدة على مساحة 8 ألاف فدان على مجلس الوزراء والجهات المختصة لخلق مجتمع عمرانى جديد.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتشكيل لجان من التموين وحماية المستهلك والطب البيطرى والبيئة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية ، فضلاً عن السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ، والحد من الإحتكار لبعض السلع .

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استعدادات مكثفة 

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة العامة لمختلف الشوارع والميادين الرئيسية ، وداخل المناطق السكنية أيضاً ، مع رفع المخلفات أولاً بأول من الحاويات والصناديق ، وهو الذى يتطلب المتابعة الميدانية من مسئولى الوحدات المحلية ، والأحياء والقرى لمنظومة النظافة على الوجه الأمثل .

ووجه عطية بتكثيف أعمال اللجان المشكلة للمرور على الفنادق والبواخر السياحية للوقوف على مستوى النظافة والسلامة الصحية بها لضمان الإرتقاء بالخدمات السياحية ، وهو الذى يتوازى مع التصدي لكافة الإشغالات والباعة الجائلين والتواجد الأمنى للقضاء على الظواهر السلبية ، وخاصة تعاطى المخدرات ، لافتاً إلى أهمية المرور الميدانى على المخرات الصناعية بإجمالى 36 مخرا للتأكد من خلوها من أى تعديات استعداداً لهطول السيول .

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى تم استعراض مشروعات إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ، مع القضاء على النقاط الساخنة حيث تم وجار إنهاء العديد من المشروعات فى هذه القطاعات بطرق السماد والسادات والكورنيش القديم ، وكسر الحجر وأبو الريش والمنطقة الصناعية ، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع السويسرى بمناطق شرق المدينة .

وهو الذى تواكب معه زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء في الصرف الصحى أو مياه الشرب من خلال تحديث وحدات الرفع وتزويدها بمحولات كهربائية بديلة ، وهو الأمر الذى ساهم فى الحد من المشاكل السابقة التى شهدتها هذه المحطات ، فضلاً عن إحلال وتجديد 30 محطة ضمن مبادرة حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وأيضاً إنشاء 8 محطات عملاقة سينتهى العمل فيها فى منتصف العام القادم .

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