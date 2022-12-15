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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصريفها عقب تغير لونها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  ضبط 6 أشخاص مقيمون بنطاق محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصريفها عقب تغير لونها.

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأرشدوا عن متحصلات نشاطهم الإجرامى ( 4 سيارات مستولى عليها – أجزاء من سيارة "موتور – هيكل – شاسيه") تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 6 أشخاص سرقة السيارات سرقة السيارات ضبط 6 أشخاص موتور

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