فخورون بالأسود.. محمد بن راشد يوجه رسالة إلى منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا

نشر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي تغريدة وجه فيها رسالة الي منتخب المغرب، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق بن راشد :"فخورين بالأسود … فخورين بالأداء .. فخورين بالروح .. فخورين بالوصول .. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر .. شكراً أسود الأطلس".

وتأهل منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالنهائي.

وحاء هدف فرنسا الأول مباغتًا مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة على الطائر من متابعة للهجمة التي بدأها أنطوان جريزمان.