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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلخيص دقيق لثلاثين كتابا.. الفائز بجائزة المعلم المثقف يكشف تفاصيل المسابقة.. فيديو

إبراهيم جابر محمد
إبراهيم جابر محمد

قال إبراهيم جابر محمد الفائز بجائزة المعلم المثقف في المشروع الوطني للقراءة، إن هذه المسابقة كانت عبارة عن تلخيص دقيق لثلاثون كتاب في 5 مجالات مختلفة غير المجال المختص به.

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واضاف "إبراهيم جابر محمد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن لدية الخبرة في مجال القراءة والتثقيف الذاتي ربما تعود لـ ٢٥ عاما، وتحديدا منذ المرحلة الابتدائية وهذا الفضل يعود لوالدته لأنها كانت تحب القراءة بشكل كبير.

وتابع إبراهيم جابر محمد، أنه كان يعمل بإحدى الكليات الخاصة في الصين الخاصة بتعلم اللغة العربية لمدة 4 سنوات و8 أشهر.

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