إبراهيم جابر أول أزهري يفوز بلقب المعلم المثقف..اعرف رحلته بالمشروع الوطني للقراءة

اختتم المشروع الوطني للقراءة الدورة الثانية له بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأرض المعارض، حيث تم إعلان نتائج الترتيب النهائي للفئات المشاركة في المسابقة، وهي فئة الطالب المثقف وفئة القارئ الماسي وفئة المعلم المثقف.

وشهد حفل الختام حضورا لكبار قادة الفكر والتربية والتعليم في مصر والإمارات؛حيث حضرت السيدة الفاضلة الأستاذة نجلاء الشامسيّ مديرة مؤسسة البحث العلمي المشرف العام على تنظيم المشروع الوطني للقراءة بمصر، كما تفضل بالحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير محمد عياد،الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة إيمان حسن المنسق العام للمشروع بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية وعدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية.



وانطلقت فعاليات المشروع الوطني للقراءة في موسمه الثاني في سبتمبر عام 2021، واختتمت الفعاليات في ديسمبر 2022 بفوز المعلم (إبراهيم جابر علي) بلقب المعلم المثقف والحصول على كأس المركز الأول، ليكون بذلك أول معلم من المؤسسة الأزهرية العريقة يحصد هذا اللقب.



يعمل الأستاذ (إبراهيم جابر علي) معلما أول لغة عربية بمعهد القراءات وعلوم القرآن بطنطا،وهو حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية عام 2016، وله عديد من الدراسات والبحوث المنشورة في مصر وخارجها، كما له إسهامات في تأسيس البلاغة البصرية وتطبيقاتها على الخط العربيّ.

كما أسهم في تقديم بعض البرامج التعليمية الخاصة بطلاب الأزهر الشريف في التليفزيون المصري ومنصات قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال إبراهيم جابر في حواره لصدى البلد، إن التقديم في المسابقة يكون إلكترونيا عن طريقة موقع المشروع الوطني للقراءة، ويقوم المعلم بتسجيل بياناته كاملة ، ويقوم المعلم بعمل مشروع خاص به وهو عمل عرض مختصر وملخص لثلاثين كتابا ويكون ملخص كل كتاب في 1000 حرف فقط يعرض مضمون الكتاب.



وتابع: وتبدأ تصفيات المرحلة على مستوى المعهد الكائن به المعلم، ثم على مستوى الإدارة التعليمية ، ثم على مستوى المحافظة، وهنا لابد من تمثيل معلم واحد فقط عن المحافظة كاملة ولا يرشح أكثر من معلم، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يتم التصعيد إلى المرحلة النهائية وكان فيها 108 معلم ومعلمة يمثلون المحافظات على مستوى الأزهر الشريف والتربية والتعليم.

وعن الأسئلة التي يمتحن فيها المعلم، قال جابر، إن الأسئلة تكون عبارة عن لجنة علمية شديدة الانتباه واليقظة يناقشون المعلم في المدونة التي أعدها لتلخيص الكتب ، ومناقشته في ملخص كل كتاب وماذا استفاد منه في حياته العملية والشخصية واسم المؤلف وعن وجهة نظره لعنوان آخر للكتاب.

وبعد هذه التصفية ظهرت نتيجة العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، كانوا عبارة عن ثلاثة معلمين من الأزهر وسبعة من التربية والتعليم، ثم التصعيد إلى التصفية الأخيرة وهذه التصفية لا تعتمد على مدونة الكتب الثلاثين وإنما تعتمد على معلومات عامة في شتى المجالات، وتم تسجيل كل اللقاءات، ثم أعلن موعد الحفل الختامي لاختيار المعلم المثقف وتم اختياري في هذا الحفل.

وأخيرا، كشف المعلم المثقف، عن رؤيته المستقبلية وطموحاته العملية، فأجاب بأنه يسعى إلى تأسيس مؤسسة لعلاج حالات صعوبات التعلم للأطفال في المرحلة الابتدائية ،وتأهيلهم التأهيل الصحيح، ودمجهم في صفوفهم الدراسية، والاهتمام من طاقاتهم الإبداعية التي لا يستطيع معلمو الفصول الاستفادة منها.

تكريم المعلم إبراهيم جابر بلقب المعلم المثقف

تكريم المعلم إبراهيم جابر بلقب المعلم المثقف

تكريم المعلم إبراهيم جابر بلقب المعلم المثقف