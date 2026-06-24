تكريم 40 عالما وباحثا.. جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2025-2026

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2025-2026، والتي تشمل جوائز “التميز، التقديرية، الرواد، التفوق العلمي، التشجيعية، الأميرة فاطمة، شباب الباحثين، تأثير الباحث العلمي، النشر العلمي المتميز”.

وفاز بالجوائز 40 عالمًا وباحثًا من مختلف التخصصات الأكاديمية؛ بما يعكس تنوع وتميز المدرسة العلمية لجامعة القاهرة، وريادتها في مختلف مجالات المعرفة.

ومن جهته، وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة لعلماء الجامعة وباحثيها الفائزين بالجوائز، مؤكدًا أن هذه الجوائز تمثل تقديرًا مستحقًا لما يقدمونه من إسهامات علمية وبحثية متميزة، وتعكس المكانة الرائدة التي تحتلها جامعة القاهرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل دعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتشجيع الباحثين على تقديم أبحاث ذات جودة وتأثير تخدم المجتمع وتدعم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير معايير جوائزها العلمية لتواكب المتغيرات العالمية في تقييم الأداء البحثي، من خلال التركيز على جودة الإنتاج العلمي وتأثيره، ومدى ارتباطه بأولويات الدولة المصرية وخطط التنمية ورؤية “مصر 2030”؛ بما يعزز من دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وأوضح أن لجان التحكيم ضمت نخبة من كبار الأساتذة والخبراء من الجامعات المصرية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية في تقييم المتقدمين واختيار الفائزين.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الفائزين بجوائز الجامعة لهذا العام يمثلون مختلف القطاعات العلمية والإنسانية والطبية والهندسية، وهو ما يعكس قوة وتنوع المنظومة البحثية بجامعة القاهرة، ويؤكد نجاح سياسات الجامعة في دعم التميز العلمي والبحثي وتشجيع التخصصات البينية ومتعددة التخصصات.

وأضاف أن عملية الترشح والفحص والتحكيم تمت بشفافية وموضوعية كاملة من خلال لجان علمية متخصصة، وفق معايير دقيقة ومعتمدة، مؤكدًا أن الجوائز تعد حافزًا حقيقيًا للباحثين لمواصلة الإبداع والابتكار وتعزيز تنافسية الجامعة في مؤشرات البحث العلمي العالمية.

وجاء إعلان نتائج الفوز بجوائز الجامعة على النحو التالي:

جوائز التميز

- الدكتورة هالة عفيفي محمود محمد عفيفي، الأستاذ بكلية الآثار، بجائزة التميز في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.

- الدكتور تامر محمد عاطف غيته، الأستاذ بكلية الطب، بجائزة التميز في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

جوائز الجامعة التقديرية

- الدكتورة أماني عبد الحميد بدوي السيد أحمد كامل بكلية الآداب، في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.

- الدكتورة سلوى أحمد كامل عبد السلام عطية بكلية الآثار، في مجال العلوم الاجتماعية.

- الدكتورة نسرين صلاح الدين السيد عبد العال بكلية الصيدلة، في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

- الدكتور أحمد عبده علي الشريف بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية.

جائزة الأميرة فاطمة

فاز بها (مناصفة) كل:

- الدكتورة صفاء إسماعيل مرسي السيد بكلية الآداب.

- الدكتورة نشوى سليمان محمد عقل بكلية الإعلام.

جوائز الرواد

- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي بكلية الإعلام، في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

- الدكتور معتز محمد حسني خورشيد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، في مجال العلوم الهندسية.

- الدكتورة مديحة محمود خطاب عبدالله بكلية الطب، في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

جوائز التفوق العلمي

- الدكتور حسين حسن مرعي حسن محمود بكلية الآثار.

- الدكتورة بسنت مراد فهمي حسن عبد السميع بكلية الإعلام.

- الدكتور محمد كرم حسين إسماعيل بكلية الهندسة.

- الدكتورة نرمين عادل أحمد محمد القصبجي بكلية الصيدلة.

- الدكتور شريف عبد العزيز إبراهيم إبراهيم بكلية العلوم.

- الدكتورة شيماء سمير محمد مدني بكلية العلوم.

كما فاز بها (مناصفة) في مجال العلوم الزراعية، كل من:

- الدكتور محمود درديري محمد الحريري، من كلية الطب البيطري.

- الدكتور محمد إبراهيم جابر شعلان، من كلية الطب البيطري.

الجوائز التشجيعية

فاز بها عدد من الباحثين المتميزين من كليات “الآداب، العلوم، الطب البيطري، الصيدلة، الطب، الهندسة” في مجالات العلوم الاجتماعية والكيميائية والبيولوجية والزراعية والطبية والهندسية.

جوائز شباب الباحثين

فاز عدد من الباحثين الشباب من كليات “العلوم، الطب البيطري، الصيدلة"؛ تقديرًا لتميزهم البحثي، وإسهاماتهم العلمية الواعدة.

جائزة تأثير الباحث العلمي

- الدكتور فؤاد عبد المنعم عبد الله عبد الله بكلية الطب.

- الدكتور أحمد محمد أحمد سليمان بكلية الهندسة.

- الدكتورة ريهام رشاد محمد علي بكلية العلوم.

جائزة النشر العلمي المتميز

- الدكتور السيد محمد عبد الحميد حسن ربعة بكلية العلوم.