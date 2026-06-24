نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "قمة القاهرة للإبداع" لاستغلال شعار النقابة

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول استخدام ما يُعرف بـ قمة القاهرة للإبداع والتأثير الشعار الرسمي لنقابة الصحفيين ووضعه على الإعلانات والملصقات الخاصة بالفعالية، بغرض الترويج والدعاية لها، وبما يوحي زورًا بأن النقابة شريك رسمي في تنظيم الحدث.

البلشي يطالب بالتحقيق في واقعة استخدام شعار "الصحفيين" للترويج لفعالية خارجية

وأكدت النقابة في بلاغها أنها لا تربطها أي صلة من قريب أو بعيد بهذا الحدث، ولم تصدر عنها أي موافقة أو تصريح باستخدام شعارها، كما شددت على أنها لم تقم في أي وقت برعاية أو الشراكة في أي فعالية تُقام خارج مبنى نقابة الصحفيين.

وشدد البلاغ على أن هذا التصرف يُعد اعتداءً صريحًا على العلامة التجارية الخاصة بالنقابة، ويُشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون وفقًا لأحكام المادة (113) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مطالبةً باتخاذ الإجراءات اللازم والتحقيق في الواقعة.