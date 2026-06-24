مصدر بالخارجية الفرنسية ينفي عقد لقاء "سري" مع حركة حماس

نفى مصدر مطلع بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن عقد لقاء سري بين مسئولين فرنسيين وقادة من حركة حماس، مؤكداً عدم صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الاجتماع.

وجاء هذا النفي رداً على تقارير صحفية زعمت أن عدداً من كبار قادة المكتب السياسي لحركة حماس عقدوا اجتماعاً "سرياً للغاية" مع وفد فرنسي ضم دبلوماسيين حاليين وسابقين، إلى جانب نواب برلمانيين.

وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي: "المعلومات الواردة في هذا النقرير غير صحيحة. لا علم للوزارة بوجود اجتماع بالشكل الذي ورد في التقرير مع ممثلي حركة حماس، ولم يجرِ أي تواصل من جانب دبلوماسيين فرنسيين عاملين مع الحركة".

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصدرين فلسطينيين أن الاجتماع عُقد مؤخراً في دولة غير محددة بمنطقة الشرق الأوسط، وتناول مناقشات حول العودة إلى “حدود عام 1967”.