أعلى فائدة 22%.. قائمة عوائد شهادات البنك الأهلي 2026

يبحث المواطنون باستمرار عن أعلى شهادة ادخار في مصر ، خاصة شهادات البنك الأهلي2026، حيث تعد شهادات الادخار وسيلة آمنة لادخار أموالك والحصول على عائد شهري أو سنوي حسب نوع الشهادة، ويطرح البنك الأهلي عدة شهادات مميزة تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء لشراء الشهادة البلاتينية تحديداً وهي الأعلى في البنك الأهلي حالياً.

رفع فوائد الشهادة البلاتينية

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديلات جديدة على أسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار، تضمنت رفع الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، إلى جانب طرح شهادة جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا، في خطوة تستهدف تعزيز العائد على مدخرات العملاء.

ويبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 24 يونيو 2026، عبر جميع فروع البنك والقنوات الإلكترونية.

17.57 فوائد الشهادة البلاتينية عائد ثابت

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات ليصل إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%، كما أضاف البنك دورية صرف ربع سنوية جديدة بعائد 17.85% سنويًا.

شهادة جديدة بعائد19.5 %

كما طرح البنك شهادة بلاتينية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويتم احتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%، مع حد أدنى للعائد يبلغ 17%.

الشهادة البلاتينية بعائد 22% - أعلى شهادة

يقدم البنك الأهلي شهادة «البلاتينية» ذات العائد السنوي المتدرج بعائد يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

كم فوائد 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية؟

عند استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي، ستحصل على عائد 22 ألف جنيه في السنة الأولى من الشهادة، وعائد 17.500 جنيه في السنة الثانية، وعائد 13 ألف جنيه في السنة الثالثة.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

الشهادة البلاتينية عائد شهري

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

أسعار الفائدة الشهرية على الشهادة:

– السنة الأولى: 21%.

– السنة الثانية: 15.25%.

– السنة الثالثة: 12%.

الشهادة البلاتينية الثلاثية عائد ثابت

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

العائد 17.75% سنويًا يصرف شهريًا

الشهادة البلاتينية عائد متغير

– الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– سعر العائد: 20.25%.

– دورية صرف العائد ربع سنوي.