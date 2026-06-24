قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة
وزيرا خارجية الكويت وأمريكا يبحثان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
فرصة للشراء.. شعبة الذهب: متوسط سعر الجرام عيار 21 بـ 6700 جنيه.. والجنيه الذهب 45600
تكريم 40 عالما وباحثا.. جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2025-2026
أعلى فائدة 22%.. قائمة عوائد شهادات البنك الأهلي 2026
مصدر بالخارجية الفرنسية ينفي عقد لقاء "سري" مع حركة حماس
التأمينات: الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في انفجار جنوب لبنان
الصومال أمام مجلس الأمن: وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم لتجنيد الأطفال في النزاعات
محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات التنفيذ
سنتكوم: مقتل قيادي في داعش خلال غارة جوية على سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أعلى فائدة 22%.. قائمة عوائد شهادات البنك الأهلي 2026

شهادات البنك الاهلي
شهادات البنك الاهلي
رشا عوني

يبحث المواطنون باستمرار عن أعلى شهادة ادخار في مصر ، خاصة شهادات البنك الأهلي2026، حيث تعد شهادات الادخار وسيلة آمنة لادخار أموالك والحصول على عائد شهري أو سنوي حسب نوع الشهادة، ويطرح البنك الأهلي عدة شهادات مميزة تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء لشراء الشهادة البلاتينية تحديداً وهي الأعلى في البنك الأهلي حالياً.

شهادة بعائد 19.5%؜ .. خبر سار من البنك الأهلي للمصريين

رفع فوائد الشهادة البلاتينية

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديلات جديدة على أسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار، تضمنت رفع الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، إلى جانب طرح شهادة جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا، في خطوة تستهدف تعزيز العائد على مدخرات العملاء. 

ويبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 24 يونيو 2026، عبر جميع فروع البنك والقنوات الإلكترونية.

17.57 فوائد الشهادة البلاتينية عائد ثابت

قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات ليصل إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%، كما أضاف البنك دورية صرف ربع سنوية جديدة بعائد 17.85% سنويًا.

البنك الأهلي المصري يرفع عوائد الشهادات ويطرح شهادة جديدة بعائد شهري 19.5%

شهادة جديدة بعائد19.5 %

كما طرح البنك شهادة بلاتينية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا يصرف شهريًا، ويتم احتساب العائد وفقًا لسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.5%، مع حد أدنى للعائد يبلغ 17%.

الشهادة البلاتينية بعائد 22% - أعلى شهادة

يقدم البنك الأهلي شهادة «البلاتينية» ذات العائد السنوي المتدرج بعائد يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

كم فوائد 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية؟

عند استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي، ستحصل على عائد 22 ألف جنيه في السنة الأولى من الشهادة، وعائد 17.500 جنيه في السنة الثانية، وعائد 13 ألف جنيه في السنة الثالثة.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

 

الشهادة البلاتينية عائد شهري

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

أسعار الفائدة الشهرية على الشهادة:

– السنة الأولى: 21%.

– السنة الثانية: 15.25%.

– السنة الثالثة: 12%.

الشهادة البلاتينية الثلاثية عائد ثابت

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

العائد 17.75% سنويًا يصرف شهريًا

الشهادة البلاتينية عائد متغير

– الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– سعر العائد: 20.25%.

– دورية صرف العائد ربع سنوي.

أعلى شهادة ادخار في مصر شهادات البنك الأهلي2026 شهادات البنك الأهلي الشهادة البلاتينية فوائد الشهادة البلاتينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

ترشيحاتنا

فادى خفاجة

من استغاثة إلى التحقيق الرسمي.. تفاصيل أزمة فادي خفاجة مع نقابة المهن التمثيلية | تقرير

ياسمين عبد العزيز

بلون جديد.. ياسمين عبد العزيز تلفت الأنظار في لوس أنجلوس

شمشون ودليلة

أحمد العوضي يروج لـ«شمشون ودليلة» ويكشف موعد طرحه في السينمات

بالصور

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟
قبل السوشيال ميديا.. كيف تشكلت شخصية نساء جيل إكس؟

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد