أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟

شهادات الادخار في مصر تعد الملاذ الاستثماري الأكثر أماناً وجاذبية للمواطنين الراغبين في الحصول على عائد دوري مضمون ومنتظم.

و يبحث الملايين عن أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم لتسييل مدخراتهم أو تجديد شهاداتهم القديمة.

​عند اتخاذ قرار الشراء، لا تنظر إلى رقم الفائدة، بل اهتم بدورية صرف العائد شهري، ربع سنوي، سنوي بما يتناسب مع احتياجاتك المعيشية . ولا تحاول كسر الشهادات الحالية قبل مرور 6 أشهر على الأقل حتى لا تتعرض لنسبة خصم كبيرة من الأرباح .

يرصد صدى البلد أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. وكم فوائد 100 ألف جنيه؟

الشهادة البلاتينية بعائد 22%

يقدم البنك الأهلي شهادة «البلاتينية» ذات العائد السنوي المتدرج بعائد يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

كم فوائد 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية؟

عند استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي، ستحصل على عائد 22 ألف جنيه في السنة الأولى من الشهادة، وعائد 17.500 جنيه في السنة الثانية، وعائد 13 ألف جنيه في السنة الثالثة.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

الشهادة البلاتينية عائد شهري

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

أسعار الفائدة الشهرية على الشهادة:

– السنة الأولى: 21%.

– السنة الثانية: 15.25%.

– السنة الثالثة: 12%.

الشهادة البلاتينية الثلاثية عائد ثابت

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

العائد 17.25% سنويًا يصرف شهريًا

الشهادة البلاتينية عائد متغير

– الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– سعر العائد: 20.25%.

– دورية صرف العائد ربع سنوي.