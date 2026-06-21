قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها
18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد
مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل .. واللجان اليوم هادئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه؟

أعلى شهادة ادخار في البنك الاهلي
أعلى شهادة ادخار في البنك الاهلي
رشا عوني

 شهادات الادخار في مصر تعد الملاذ الاستثماري الأكثر أماناً وجاذبية للمواطنين الراغبين في الحصول على عائد دوري مضمون ومنتظم.

و يبحث الملايين عن أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم لتسييل مدخراتهم أو تجديد شهاداتهم القديمة.

​عند اتخاذ قرار الشراء، لا تنظر إلى رقم الفائدة، بل اهتم بدورية صرف العائد شهري، ربع سنوي، سنوي بما يتناسب مع احتياجاتك المعيشية . ولا تحاول كسر الشهادات الحالية قبل مرور 6 أشهر على الأقل حتى لا تتعرض لنسبة خصم كبيرة من الأرباح .

يرصد صدى البلد أعلى شهادة في البنك الأهلي اليوم.. وكم فوائد 100 ألف جنيه؟

شهادات ادخار عالية العائد | الحق والضلال

الشهادة البلاتينية بعائد 22%

يقدم البنك الأهلي شهادة «البلاتينية» ذات العائد السنوي المتدرج بعائد يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم 17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

كم فوائد 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية؟

عند استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي، ستحصل على عائد 22 ألف جنيه في السنة الأولى من الشهادة، وعائد 17.500 جنيه في السنة الثانية، وعائد 13 ألف جنيه في السنة الثالثة.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

 

الشهادة البلاتينية عائد شهري

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

أسعار الفائدة الشهرية على الشهادة:

– السنة الأولى: 21%.

– السنة الثانية: 15.25%.

– السنة الثالثة: 12%.

الشهادة البلاتينية الثلاثية عائد ثابت

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

– دورية صرف العائد شهري.

العائد 17.25% سنويًا يصرف شهريًا

الشهادة البلاتينية عائد متغير

– الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة 3 سنوات.

– سعر العائد: 20.25%.

– دورية صرف العائد ربع سنوي.

شهادات البنك الاهلي الشهادة البلاتينية اعلى شهادة في مصر اعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي شهادات بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

حصن معرفي جديد.. أبو الغيط: متحف جامعة الدول العربية يجسد ذاكرة الأمة

الأردن ينفذ أحكام الإعدام

الأردن ينفذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية وجنائية

مضيق هرمز

أزمة مضيق هرمز ومخاوف المناخ تزيد صادرات روسيا الغذائية إلى الصين وإفريقيا وآسيا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد