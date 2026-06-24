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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية الكويت وأمريكا يبحثان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران

وزيرا خارجية الكويت وأمريكا
وزيرا خارجية الكويت وأمريكا
أ ش أ

بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

واستعرض الجانبان الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية - الأمريكية التاريخية، تزامنا مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير دولة الكويت.

وجدد الجانبان، خلال اللقاء، عزمهما على المضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم تطلعات البلدين الصديقين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد التقى في وقت سابق أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت اليوم، كما التقى ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث أكدا دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات للصحفيين في الكويت، أنه لن تكون هناك رسوم تفرض على السفن العابرة لمضيق هرمز، مشددا على أن واشنطن تريد عودة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل مجاني وكل دول العالم تؤيدها في ذلك.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران ستطبق خلال 60 يوما والرئيس ترمب يريد أن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وإلا فلديه العديد من الخيارات بينها العودة لفرض عقوبات، موضحا أن اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا يوم 29 الشهر الجاري لاستئناف المحادثات مع إيران.

وقال روبيو إن "الولايات المتحدة تتحدث مع الشركاء في الخليج، ولدينا علاقات وطيدة مع دول الخليج ونشكرهم على دعمهم ونطلعهم على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران".

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخذ أي خطوات من شأنها الإضرار بأمن حلفائها في الخليج، مؤكدا أن أمن المنطقة سيبقى عنصرا أساسيا في أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية مع إيران.

وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستساعد الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها دون أي تدخل خارجي، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل دعم المؤسسات اللبنانية لتحقيق هذا الهدف.

وقال روبيو إن الوجود الإسرائيلي الحالي في لبنان يرتبط بتهديدات حزب الله الذي يستهدف إسرائيل بالصواريخ.

وزير الخارجية الكويتي وزير خارجية الولايات المتحدة المستجدات الإقليمية

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