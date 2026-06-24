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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم المحافظات

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بعض المحافظات ، التي انتهت رسميا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات.

 

محافظة البحر الأحمر

اعتمد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بحضور مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية.


وأكد المحافظ أن أعمال التصحيح والمراجعة تمت بمنتهى الدقة والشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم داخل المحافظة.


وكشفت المؤشرات الإحصائية للنتيجة عن تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت 75.2%، حيث تقدم لأداء الامتحانات 10078 طالبًا وطالبة، نجح منهم 7577 طالبًا وطالبة.


وفيما يتعلق بنتائج التعليم المهني، بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية 81.6%، بينما حقق طلاب التربية الخاصة نتائج متميزة، إذ سجلت فئة الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، كما بلغت نسبة النجاح بين المكفوفين 100%.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا .

محافظة المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظة بنسبة نجاح  69,87 %

وللحصول على النتيجة برقم الجلوس.. برجاء زيارة الرابط التالي:

http://ng.monufya.com/

واعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2026 بنسبة نجاح 69,87 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89800.


نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 ، وبلغت نسبة النجاح 73%.

وبحسب احصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة ، بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 203162 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197525 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 144114 طالبًا وطالبة ، و بلغت نسبة النجاح لطلاب الصم وضعاف السمع 96.6%، بينما سجلت إعدادية المكفوفين 78%، وحققت المدارس الدولية 77.9%، فيما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 60.88%، وسجلت الإعدادية الرياضية 61%.

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة ، أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن إدارة حلوان التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح (97%) ، تلتها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح (94.4%) ، فيما حصلت إدارة شبرا التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح (89%) .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة على رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate  

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الجيزة

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزةنتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الجيزة حيث بلغت نسبة النجاح 70.51%.

وبحسب احصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الجيزة ، بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 683 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من قائمة الأوائل من طلاب المدارس الحكومية، بما يعكس جودة العملية التعليمية والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعليم بالمحافظة.

وفي نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الجيزة ، جاءت إدارات العجوزة والهرم والدقي والعمرانية وكرداسة و6 أكتوبر وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وحدائق أكتوبر ، في صدارة الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح على مستوى المحافظة.

كما اعتمد محافظ الجيزةنتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الجيزة لطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 98%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 97%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة ، تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتفعيله ، على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory  

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الإسكندرية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 74.5 %، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 109783 طالباً وطالبة، حضر منهم 108352 طالباً وطالبة، فيما وصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 50% فأكثر إلى 81749 طالباً وطالبة، وذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الإسكندرية

أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه يمن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الإسكندرية من خلال الضغط على :     https://alex-edu.com/nat/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الدقهلية

كما اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، ننتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 75.7%، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والأستاذ إبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة "الكنترول".

وبحسب احصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الدقهلية ، بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 130 ألفًا و335 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 98 ألفًا و70 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات

ومن جانبها .. تستعد باقي مديريات التربية والتعليم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 قريباً بشكل رسمي لجميع الطلاب 

حيث تنتظر باقي مديريات التربية والتعليم ، إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على كل محافظ في محافظته 

وبعد عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على المحافظ يقوم المحافظ بإعتمادها رسميا ، تمهيداً لإعلان ظهورها رسميا للطلاب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الوادي الجديد

اعتمدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٨٦ %، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدّم للامتحانات ٥٥٦٨ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٧٧٤طالبًا فيما تغيب ٢٣ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٧٠ ٪ والصم وضعاف السمع ١٠٠%. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

ويتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026  ، في بيان رسمي بعد الاعتماد مباشرة ، كما تتاح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في المدارس بعد ساعات قليلة من ظهورها إلكترونياً 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات ، يمكن الوصول له من خلال الضغط على الروابط التالية فور إعتماد النتيجة في كل محافظة في مصر :

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر

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