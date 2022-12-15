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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

100 سرير.. تعرف على خطة تطوير وحدة شريف مختار بالقصر العيني|فيديو

الدكتور شريف مختار
الدكتور شريف مختار

أكد الدكتور شريف مختار رائد الطب لحالات الحرجة في الشرق الأوسط، أن عمر وحدة شريف مختار بمستشفى القصر العيني عمرها 40 عاماً، مضيفاً أنه تم تطوير دوراً كاملاً من  وحدة بعد إنتشار فيروس كورونا.

القسم لا يقل عن 100 سرير


وأضاف شريف مختار اثناء أستضافته مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية"CBC"، أن وحدة شريف مدكور التي تم تطويرها، أصبحت تضم "تكيف مركزي" و غرف خاصة، وذلك  للعناية بمرضى فيروس كورونا.


وتابع:" وذلك بمساعدة الدكاترة و العلاقات الخاصة، و خدنا من البنك المركزي منحة جيدة، الوحدة بدأت بـ22 سرير، و بعدين أنضم لها 31 سرير، و الدكتور حسام موافي ، كان عامل الوحدة الثالثة، و بقينا كلنا قسم واحد، يعني القسم كله ميقلش عن 100 سرير"

 

 

ر شريف مختار حالات الحرجة الشرق الاوسط تطوير وحدة شريف مختار القصر العينى

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