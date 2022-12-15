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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. دونيستك تتعرض لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014

دونيستك - أرشيفية
دونيستك - أرشيفية

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن مدينة دونيتسك تعرضت صباح اليوم الخميس لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014.

وأضافت ناتاليا شوتكينا، نائبة رئيس المركز: "هذا الصباح، تعرضت دونيتسك لأعنف قصف في تاريخ النزاع منذ عام 2014، حيث سقطت عليها 40 قذيفة صاروخية من طراز جراد، وشمل القصف الصاروخي الأوكراني، 3 مربعات في الجزء المركزي من المدينة، ويجري حاليا تحديد الأضرار، وهي على ما يبدو كثيرة فعلا لأن القصف استهدف المناطق السكنية كثيفة السكان".

وفقا لها، سقطت القذائف على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييفسكي وتضررت المباني السكنية متعددة الطوابق ومرافق البنية التحتية.

من جانبه قال عمدة دونيتسك أليكسي كولمزين، إن القوات الأوكرانية قصفت المدنيين بأربعين قذيفة من راجمات الصواريخ "غراد" في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

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