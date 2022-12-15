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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل ذكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بتقنية تسمح بتحويل الذخائر الجوية إلى قنابل ذكية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه من شأن هذا الدعم العسكري الأمريكي أن يتيح درجة عالية من الدقة في الاستهداف لدى الجيش الأوكراني الذي تفصله أشهر قليلة عن إكمال عام من مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وسبق للجيش الأمريكي أن استخدم هذه التقنية على قنابل يصل وزنها إلى أكثر من 900 كيلوجرامات، وذلك من خلال الاستعانة بطائرات قاذفة ومقاتلة.

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وتأتي الخطوة الأمريكية، فيما انتقدت موسكو الدعم الأمريكي لأوكرانيا مرارا، قائلا إنه لا يؤدي سوى لإطالة النزاع في البلاد.

لمسات أخيرة

في غضون ذلك، تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على إرسال نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير غربية أن الإعلان الرسمي من الممكن أن يكون "في أقرب وقت هذا الأسبوع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية، قولهم إن الإعلان عن القرار "قد يأتي في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل، لكنه ينتظر موافقة رسمية من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، والرئيس جو بايدن".

وأوضح أحد المسؤولين أنه "من المرجح أن يتم تدريب القوات الأوكرانية على نظام الدفاع الصاروخي في ألمانيا قبل إرسال معدات باتريوت إلى أوكرانيا"، بعدما طلبت كييف من شركائها الغربيين توفير دفاعات جوية، لحمايتها من القصف الصاروخي الروسي المكثف.

 

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