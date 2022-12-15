قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 60 جلسة توعية بقرى حياة كريمة بمشاركة الأوقاف

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان عدد 60 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت عدد 2923 سيدة ورجل وشاب داخل 25 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة الإنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

جلسات الدوار

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وقد أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات الدوار تم تنظيمها بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية وتناولت إجراء العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء .

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم دورة تدريبية للتحول الرقمى بعنوان ( المواطنة الرقمية) إستهدفت تدريب 100 من العاملين بالتربية والتعليم وقصر الثقافة والمحافظة .

وأشارت هدى مصطفى بأن الدورة التدريبية تضمنت التعريف بالمحاور الرئيسية والمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية وبيئة رقمية آمنة ، بالإضافة إلى توضيح الإستخدام الأمثل وأساليب الحماية على الإنترنت ، فضلاً عن كيفية التعامل مع التطبيقات المتخصصة لمواجهة العنف الإلكترونى ، لافته بأنه فى ختام فعاليات الورشة تم توزيع الشهادات على المتدربين .

وكانت قد أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد.

أنشطة متنوعة

وتضمنت الأنشطة التالى حيث نفذ ثقافة الطفل بقصر ثقافة العقاد يوما ثقافيا بمدرسة التجارة المتقدمة تضمن محاضره بعنوان " اهتمام الإسلام بتنمية الاقتصاد يدعم الفرد والمجتمع" ألقاها الشيخ سعيد عبد الستار تحدث أن هناك مخطط لتدمير شباب العرب والاقتصاد عن طريق المخدرات ، ولقد حرص الإسلام حرصا بالغا على تنمية الإنسان وتنمية موارده الاقتصادية، ليعيش حياة طيبة كريمة، هانئة مليئة بالإنجاز والعمل ، العمل الصالح الذي يؤتي ثماره مرتين مرة في الحياة الدنيا، ومرة في الحياة الآخرة، وهي الحياة التي ترتفع بالمسلم من حد الكفاف إلى حد الكفاية والرفاهية.

كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "طرق مواجهة المخدرات وتجارة السلاح وغسيل الأموال" ألقاها العميد سابق أسامة محمد قرشي ، قال أن شباب اليوم هم رجال الغد، وأن الأعداء يريدون تدمير الشباب عن طريق المخدرات، التي تدمر خلايا المخ وتدمره نفسيا وجسديا، ويدفعه لارتكاب الجرائم مثل السرقة والقتل، لذا يجب التسلح بالعلم والأخلاق لأن بلدنا أمانة ويجب الحفاظ عليها.