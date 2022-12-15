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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة بقرى إدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة من أجل تفقد معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية ، مع رصد المطالب والمشكلات الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بتفقد المشروعات الجارية بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو والتى تضم 41,6 ألف نسمة موزعين على 3 قرى أم و27 تابع .

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مشروعات حياة كريمة 

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع صيانة ورفع كفاءة مدرسة الزنيقه الإبتدائيه ، ومشروع توسعات مدرسة الرمادى قبلى الثانوية الصناعية بنسبة 100% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 98% ، بجانب أعمال رفع كفاءة مركز شباب أبوسعد بنسبة 90% ، وأيضاً مشروع إنشاء وحدة إسعاف الغوالية بنسبة 85% ، ومشروع تطوير مركز شباب الحمام بنسبة 75 % ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 70 % .

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء المجمع الحرفى الصناعى بنسبة 65 % ، ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ 60 % ، فضلاً عن تفقد مشروعات إنشاء وحدة الشئون الإجتماعية بالحمام ، والحضانة النموذجية بالعقابية ، ومشروع تطوير مركز شباب الرمادى قبلى بنسبة 45 % لكل مشروع .

وأضاف بأنه تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير حيث يتم تغيير وإستبدال المقاوليين المنفذين لبعض المشروعات فى حالة رصد أى تباطئ فى التنفيذ  ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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أنشطة متنوعة

 وقد نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان عدد 60 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت عدد  2923 سيدة ورجل وشاب داخل 25 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة الإنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

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