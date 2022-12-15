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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق: انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين أسهل من مجلس الأمن

صدى البلد

قال السفير مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأفريقية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مُصِر على بذل الجهد سواء بالنسبة لانضمام دول أفريقيا لمجموعة العشرين أو مجلس الأمن، ولكن ذلك لا يقتصر على رغبة الولايات المتحدة وحدها.

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بايدن: أدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام لمجموعة العشرين

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «الانضمام لمجموعة العشرين أسهل بعض الشيء من مسألة إدخال دولة إفريقية في مجلس الأمن، فالمجموعة ستوافق على أن يكون الاتحاد الإفريقي عضوا فيها، وهو أمر لا يضرها بل يفيدها وهو جيد للجميع، أما مجلس الأمن فلا أعتقد أن يكون هناك ممانعة قوية، ولكن الأمر يتطلب تعديل نظام مجلس الأمن وقوانين الأمم المتحدة، وهو أمر يتطلب بعض الوقت وهو أصعب من الانضمام لمجموعة العشرين».

 

وتابع: «هناك دول كثيرة في إفريقيا تتمنى أن تكون هي العضو الدائم في مجلس الأمن إذا عدل نظامه، وأنا شخصيا أعتقد أن مصر هي الدولة المؤهلة أن تكون عضوا دائما في مجلس الأمن».

بايدن إفريقيا مجموعة العشرين أمريكا اخبار التوك شو

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