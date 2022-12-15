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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القاضية.. المشدد 5 سنوات لمتهمين سببا عاهة مستديمة بمكان حساس لصاحب محل بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

" بقولك شيل الكرسي الناس مبتعرفش تدخل المحل"، جملة قالها "محمد " لجاره صاحب المحل المجاور له، علي أثرها سار بينهما شجار،  فقد فيه المجني عليه خصيته بعد أن ركلة المتهم برجله بمساعدة صديقه "محمد"، الذي يعمل معه بنفس المقهي"، أن أمسك به من الخلف ليتمكن من ضربه دون حراك ليكون عبرة لمن يعتبر.

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عاهة مستديمة تقدر بنسبة 20٪

بدأ المجني عليه بالصراخ، مستنجدا بأهالي المنطقة ، الذين تجمعوا في الحال لفض الاشتباك بين الطرفين، ولكن المتهمان أبي أن يتركوه قبل أن يأخذ جزاءه على فعلته ومشاجرته معه أمام الجميع والذين شعروا بأنه مس كرامتهم، فضرباه بأداة "شومة" في جميع أنحاء جسده وانتهوا بضربة كانت القاضية أدت إلى انفجار خصيته وإستئصالها وهو ما نجم عنه حدوث عاهة مستديمة تقدر بنسبة 20٪.

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الكراسي بالمقهي

 تمكن الأهالي من الذود عن المجني عليه، وخلصاه من يد المتهمان، ونقله الأهالي إلى مستشفى قريبة من مكان حدوث المشاجرة، وبعدها تم دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية الاستئصال وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة، والتي حضرت بدورها إلى المستشفى لسماع أقوال المجني عليه حين يتماثل للشفاء، والذي قرر بأن المتهمان تشاجرا معه بسبب رفضه وضعهم الكراسي الخاصة بالمقهي الذين يعملوا به أمام حانوته وهو ما يعيق حركة دخول الزبائن له، فحدثت بينهما مشادة كلامية لحظية تطورت إلى مشاجرة واستخدم المتهمان ضده"شومة" محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

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المشدد 5 سنوات

تم القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة في القضية التي حملت رقم 11506 لسنة 2018 جنايات منشأة ناصر، وقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

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