اقتراح برلماني بشأن تقديم مكاتب البريد خدمات خاصة للمنازل بأسعار مناسبة

تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول إمكانية قيام مكاتب البريد بتقديم خدمة خاصة تصل إلى المنازل بأسعار مناسبة و بسيطة لمن يريد و يكون لديه عائق في الوصول الى مكاتب البريد.

وقالت الشريف فى بيان صحفى له أن هذا الأمر يأتي من منطلق الشعور بكبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة، منوهة أنه لا يخفى على احد اهمية مكاتب البريد و التي تخدم العديد و العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية خاصةً فئة كبار السن اللذين يحتاجون لمعامله خاصة و شكل خاص من تقديم الخدمات لهم .

وتابعت نائبة التنسيقة :" ولكن احيانا بسبب الازدحام الشديد بالمكاتب نجد صعوبه عليهم في الحصول على الخدمة او الحصول عليها بتعب و مشقه ".

واختتمت:" لذا اقترح تقديم خدمة خاصة تصل إلى المنازل بأسعار مناسبة و بسيطة لمن يريد و يكون لديه عائق في الوصول الى مكاتب البريد".