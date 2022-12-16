أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية عن استدعاء كبير آخر لعدد من سيارات العلامات التجارية المملوكة لمجموعة جنرال موتورز العملاقة والتي تعاني من مشاكل تقنية.

وتتعلق المشاكل التقنية بأخطاء في مصابيح السيارات، وتتواجد المشكلة في مركبة واحدة على الأقل من كل علامة من علامات جنرال موتورز التجارية الأربع، ولحسن الحظ، إنها مشكلة ثانوية.

جنرال موتورز تستدعي 740 ألف سيارة بسبب مشاكل تقنية

تتلخص المشكلة في عدم إيقاف تشغيل أضواء النهار في بعض سيارات Buick و Cadillac و Chevrolet و GMC عند تشغيل المصابيح الأمامية، وفي إشعار الاستدعاء الخاص بالمسألة، لم تذكر جنرال موتورز أي ضرر محتمل يمكن أن يحدث كنتيجة مباشرة لبقاء الأضواء مضاءة.

يؤدي الوهج الناتج من المصابيح الأمامية والمصابيح النهارية التي تعمل في نفس الوقت لتقليل الرؤية، مما يزيد من فرصة الاصطدام، ويعد وجود مجموعتي الأضواء أيضًا انتهاكًا للمعيار الفيدرالي لسلامة المركبات رقم 108، ولم تذكر جنرال موتورز أي حوادث أو إصابات متعلقة بالمشكلة.

جنرال موتورز تستدعي 740 ألف سيارة بسبب مشاكل تقنية

يبلغ المجموع الكلي نحو 740108 مركبة مدرجة في الاستدعاء، ويتضمن ذلك سيارات شهيرة مثل شيفروليه سيلفرادو 1500 وجي إم سي سييرا 1500 وشيفروليه سوبربان وتاهو و GMC يوكون وكاديلاك إسكاليد.

فيما يلي تحليل كامل لعملية الاستدعاء، بما في ذلك سنوات الطراز وعدد المركبات المتأثرة.

لا تنبع المشكلة من أي مشكلة في الأجهزة، ولكن من خلل برمجي واضح في وحدة التحكم، حيث كشف مهندس التحكم في جنرال موتورز عن الخلل، مما أدى إلى تحقيق أوسع نطاقا أدى إلى الاستدعاء.

نظرًا لكونه مرتبطًا بالبرمجيات، تقول جنرال موتورز إن الإصلاح هو تحديث للبرنامج، والذي يمكن أن يحدث في الوكلاء أو من خلال تحديث لاسلكي للمركبات المجهزة بهذه القدرة، وستبدأ جنرال موتورز في الاتصال بمالكي المركبات المتضررة عبر البريد، بدءًا من 23 يناير.

هذا امتداد لاستدعاء سابق لجنرال موتورز لنفس المشكلة صدر في أوائل نوفمبر، أثر هذا الاستدعاء (22V-827) على 338,725 سيارة أبرزها تاهو، و Yukons ، و Escalades.