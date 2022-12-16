ضبط 16 توكتوك وترويسيكل في حي المنتزة ثان بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات التصدي للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة الأستاذة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإعادة الإنضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت ش جمال عبد الناصر، ش الملك حفني ، المندرة بحري وقبلي، ش 45 بحري وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 16 توكتوك و 2 تريسيكل.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندري بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.