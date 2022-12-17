عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مغامرات جديدة لـ "لارا كروفت".. أمازون تتعاقد مع كريستال ديناميكس لتوزيع Tomb Raider

Tomb Raider
Tomb Raider

 

أعلنت شركة أمازون  لألعاب الفيديو  عن تعاون جديد مع استوديوهات كريستال ديناميكس Crystal Dynamics واتفقتا على إصدار النسخة الجديدة من لعبة تومب رايدر Tomb Raider التي طورتها الأخيرة من خلال توزيع أمازون على منصات متعددة.

Tomb Raider

من خلال الإصدار الجديد تعود البطلة لارا كروفت  Lara Croft في  لعبة  تستخدم أحدث تقنيات Unreal Engine 5. حيث تقوم Crystal Dynamics بإنشاء وتطوير اللعبة ، وستوفر Amazon Games الدعم وتنشر اللعبة على منصات متعددة منها ويندروز و إكس بوكس وبلاي ستيشن.

الإصدار الجديد في سلسلة  ألعاب   Tomb Raider الجديدة التي لم تحمل عنوانًا بعد، ولكن فكرتها تقوم على الأكشن والمغامرات التي يحركها بطل أوحد.

 أعلنت الشركتان معا، أمازون و كريستال ديناميكس أن الإصدار الجديد من Tomb Raider سيكون واحدا من أفضل أجزاء السلسلة على الإطلاق مع وعد جمهور ومحبي اللعبة بمزيد من التشويق والإثارة مع منح اللاعبين القدرة على التحكم في البطلة Lara Croft في بيئة مليئة بالإبداع والخيال والاستكشاف، مع وجود الألغاز التي يصعب حلها وتحتاج لذكاء، ومجموعة متنوعة من الأعداء يجب مواجهتهم والتغلب عليهم.

Tomb Raider

مؤسس جروب «تعليم بلا حدود»: تحديات ألعاب الموت تظهر في المدارس لا البيوت|فيديو

تحديات ألعاب إليكترونية تستهدف الأطفال وتؤدي إلى الموت.. فيديو

قال كريستوف هارتمان، نائب رئيس Amazon Games ، في بيان رسمي بعد الإعلان عن الصفقة: "Tomb Raider هي واحدة من أكثر الألعاب الفيديو المحبوبة في تاريخ الترفيه بكامله، تلتزم Amazon Games بجلب الألعاب بأعلى جودة ، ومن أفضل المطورين ، عبر جميع الأنظمة الأساسية والمتنوعة، ويشرفنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع هذا المطور المميز إنه امتياز لنا حقا. فريق عملنا في أمازون متحمس جدا بشأن التعاون مع فريق Crystal Dynamics الموهوب صاحب الرؤية الابتكارية المبدعة لتقديم الفصل التالي من ملحمة Lara Croft للاعبين في كل أنحاء العالم".

لارا كروفت أمازون كريستال ديناميكس Tomb Raider تومب رايدر Crystal Dynamics

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

لازم تكسر 3 لعيبة..نبيل الحلفاوي تعليقا على قرارات حكم مباراة الأهلي وفيوتشر

موضوعات متعلقة

بخصم 35%.. أشتري سامسونج جالاكسي تاب A8 الاقتصادي

بعد أن كانت حصرية لآبل.. جوجل تضيف ميزة طال انتظارها لهواتف الأندرويد

أسرع نظام حماية للبيانات.. اعرف مزايا إصدار Firefox 108 الجديدة

للطبقة المتوسطة.. سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy M14 5G

بـ 4 آلاف جنيه وإمكانيات قوية.. أوبو تطلق هاتف A58x

وزن خفيف وجسم نحيف بإمكانيات ثورية..أوبو تطلق سلسلة Find N2

ببطارية عملاقة.. نوكيا تطلق هاتفها الجديد C31 في الهند.. فيديو

بعد فشل هواوي.. جوجل بيكسل المنافس الحقيقي لهواتف سامسونج

ترشيحاتنا

بسبب وجبة عشاء..أمريكي يضرب زوجته بنصف شجرة عيد الميلاد..اعرف مصيره

حميد الشاعري وأحمد زكي.. مصطفى قمر يكشف : بدأت علاقتي بالغناء عندما كنت في رحلة مع العائلة للعريش

تصدر التريند.. من هو زيزو آغا الذي هاجم محمد رمضان لمنع سفره العراق؟

الرئيس السيسي: مصر تعتز بعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

تجاهل الأشياء الصغيرة .. 5 تجارب لزيادة الدفء في العلاقة الزوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاهل الأشياء الصغيرة .. 5 تجارب لزيادة الدفء في العلاقة الزوجية

في مقبرة غامضة.. اكتشاف خاتم ذهب مصري يحمل لعنة مثيرة للجدل

لا يمكن تجاهلها .. عادات تفسد الحياة الزوجية وتعرضها للخطر

وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ