مغامرات جديدة لـ "لارا كروفت".. أمازون تتعاقد مع كريستال ديناميكس لتوزيع Tomb Raider

أعلنت شركة أمازون لألعاب الفيديو عن تعاون جديد مع استوديوهات كريستال ديناميكس Crystal Dynamics واتفقتا على إصدار النسخة الجديدة من لعبة تومب رايدر Tomb Raider التي طورتها الأخيرة من خلال توزيع أمازون على منصات متعددة.

Tomb Raider

من خلال الإصدار الجديد تعود البطلة لارا كروفت Lara Croft في لعبة تستخدم أحدث تقنيات Unreal Engine 5. حيث تقوم Crystal Dynamics بإنشاء وتطوير اللعبة ، وستوفر Amazon Games الدعم وتنشر اللعبة على منصات متعددة منها ويندروز و إكس بوكس وبلاي ستيشن.

الإصدار الجديد في سلسلة ألعاب Tomb Raider الجديدة التي لم تحمل عنوانًا بعد، ولكن فكرتها تقوم على الأكشن والمغامرات التي يحركها بطل أوحد.

أعلنت الشركتان معا، أمازون و كريستال ديناميكس أن الإصدار الجديد من Tomb Raider سيكون واحدا من أفضل أجزاء السلسلة على الإطلاق مع وعد جمهور ومحبي اللعبة بمزيد من التشويق والإثارة مع منح اللاعبين القدرة على التحكم في البطلة Lara Croft في بيئة مليئة بالإبداع والخيال والاستكشاف، مع وجود الألغاز التي يصعب حلها وتحتاج لذكاء، ومجموعة متنوعة من الأعداء يجب مواجهتهم والتغلب عليهم.

Tomb Raider

قال كريستوف هارتمان، نائب رئيس Amazon Games ، في بيان رسمي بعد الإعلان عن الصفقة: "Tomb Raider هي واحدة من أكثر الألعاب الفيديو المحبوبة في تاريخ الترفيه بكامله، تلتزم Amazon Games بجلب الألعاب بأعلى جودة ، ومن أفضل المطورين ، عبر جميع الأنظمة الأساسية والمتنوعة، ويشرفنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع هذا المطور المميز إنه امتياز لنا حقا. فريق عملنا في أمازون متحمس جدا بشأن التعاون مع فريق Crystal Dynamics الموهوب صاحب الرؤية الابتكارية المبدعة لتقديم الفصل التالي من ملحمة Lara Croft للاعبين في كل أنحاء العالم".