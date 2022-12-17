مدير مصنع المحركات يعرض علي مدبولي إنتاج طلمبات التشغيل.. شاهد

عرض جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع نبذة عن المصنع لافتا أنه تم انشاء مصنع المحركات في ١٩٦٠ لصناعة محركات الطائرات، كما ينتج المصنع أنظمة الفرامل لسكة الحديد ومعدات محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة المياه .

وأضاف أن المصنع يعمل في محطات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب بجزيرة الدهب وكيما ١ و ٢ ومحطة مياه ابو كبير .



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمركز التصنيع الرقمي بالمصنع المحركات .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مركز التصنيع الرقمي التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وشهد مدبولي فيلما تسجيليا عن مراحل التصنيع الرقمي حيث عرض الفيلم المنتجات.

وأوضح الفيلم أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية للطلمبات من ٢٥ طلمبة شهريا إلى ٢٠٠ طلمبة لتلبية احتياجات مشروع حياة كريمة.