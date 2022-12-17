تمريض أسوان توضح تفاصيل شكوى طالبة بسبب رسوبها بالفرقة الثالثة

علقت كلية التمريض بجامعة أسوان، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا فيس بوك، بشأن شكوى الطالبة دينا .س.م، المقيدة بكلية التمريض جامعة أسوان من تعرضها لظلم برسوبها بالفرقة الثالثة بكلية التمريض.

وأوضحت كلية التمريض بجامعة أسوان في بيان لها، أن تفاصيل الواقعة جاءت أثناء أداء طلاب الفرقة الثالثة للامتحان الإلكتروني لمادة التمريض النفسى بتاريخ 1-6-2022، حيث أخطر رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض عميدة الكلية بقيام أحد الطلاب بتسريب الامتحان بتصوير أسئلة الامتحان من جهاز الحاسب الآلي الذي يمتحن عليه بـ هاتفه المحمول ونشر الأسئلة على أحد جروبات الطلاب على واتساب طالبًا من زملائه إرسال الإجابة، وبعد الاطلاع على المنشور بالجروب، تم تكليف المهندس المختص بالسيستم بالكشف عن اسم الطالب من خلال الرقم القومي الظاهر بالعلامة المائية بخلفية الأسئلة.

جامعة أسوان

وأضافت الكلية، أن بعد ذلك تبين أنه يخص طالبة تدعى دينا .س.م، وتم تحرير محضر لقيام الطالبة بالغش ولتسريب الامتحان بذات التاريخ، وتم إحالة الطالبة للتحقيق بالشئون القانونية وبعد مواجهتها بالواقعة وبما تم نشره على جروب واتساب اعترفت الطالبة بأقوالها في التحقيق بارتكابها للواقعة، ووقّعت على أقوالها بكامل إرادتها وانتهى التحقيق بإحالتها لمجلس تأديب الطلاب بتاريخ 27-11-2022، وحضرت الطالبة ومعها هيئة دفاع، وتم فحص الواقعة برمتها من جديد بما تضمنته من أدلة إثبات وما أبدته هيئة الدفاع من دفوع ودفاعات، وقرر المجلس رفض الاستئناف وتأييد العقوبة.

وأشارت إلى أن الطالبة لم تنتقل إلى الفرقة الرابعة كما تدعي فلم تسدد المصروفات الدراسية ولم تسدد رسوم الكتب للفرقة الرابعة وهو الدليل الوحيد على انتقالها للفرقة الرابعة، كما أنه لا يمكن حرمانها من حضور المحاضرات إلى أن يصدر قرار مجلس التاديب، وذلك حفاظًا على مستقبلها فقد يقرر المجلس إدانتها أو تبرئتها، ولا صحة لما تدّعيه الطالبة من توعد عميدة الكلية لها ونهرها فى واقعة من وحي خيالها، كما لم يحدث أن تم إجبار الطالبة على التوقيع بالإكراه في وجود أفراد الأمن فكاميرات المراقبة أثبتت عكس ذلك، ولا صحة لما تدّعيه الطالبة من إعلان نتيجتها للعام السابق، فالصور الضوئية ليست لها حجية في الإثبات، بل أن نتيجتها تم حجبها لحين صدور قرار من مجلس تأديب الطلاب كما هو ثابت بالموقع الرسمي.

وتابعت كلية التمريض بجامعة أسوان، أن مجلس التأديب انعقد بتاريخ 31-10-2022 بعد عدة محاولات لاستدعائها، وبحضورها وعند مواجهتها بالمخالفة المنسوبة لها، اعترفت بارتكابها الواقعة ووقّعت على أقوالها بكامل إرادتها أيضًا، فقرر مجلس التأديب إلغاء امتحان المادة الممتحنة وهي أخف عقوبة، إلا أن هذه المادة تخصصية أساسية والرسوب فيها يترتب عليه إعادة السنة، وفقًا للائحة الكلية استأنفت الطالبة القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب أمام مجلس التاديب الأعلى الاستئنافي.

توضيح

وأكدت كلية التمريض بجامعة أسوان، أن الواقعة ثابتة باعتراف الطالبة بمحضري التحقيق ومجلس التاديب فضلًا عن ما تم نشره على جروب واتساب، حيث إن مجالس التأديب تعد محاكم تأديبية وما يصدر عنها بمثابة أحكام قضائية تحوز حجية لدى الكافة ما لم يطعن عليها قضائيًّا وهو الطريق الشرعي للطعن على القرار، فإذا ما صدر حكم بإلغاء قرار مجلس التاديب فلن تتراخى الجامعة لحظة في تنفيذه احترامًا لأحكام القضاء وللشرعية.

وأضافت كلية التمريض، أن الجامعة حريصة كل الحرص على مصلحة أبنائها الطلاب حفاظًا على مستقبلهم، إلا أنه يجب احترام القوانين واللوائح وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لفرض الانضباط داخل المؤسسة التعليمية، وذلك لتخريج ممرض وممرضة على مستوى عالٍ أخلاقيًا وعلميًا يتصف بالأمانة.

وتهيب كلية التمريض بجامعة أسوان، وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تحري الدقة فيما يتم تداوله ونشره من معلومات في هذا الصدد، وعدم الانسياق وراء أي أخبار ليس لها أي أساس من الصحة بما يؤدي لإثارة الرأي العام.