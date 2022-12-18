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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : زواج من تحب

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

يكره برج الثور تغييرات المزاج المفاجأة، وعدم الشعور بالأمان والسهر والتحدث إلى الآخرين في مكتبة هاتفية مطولة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الثور وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

تقول التنبؤات الفلكية اليومية قد يمتلئ يومك بالفرح والسعادة، قد تقضي وقتًا ممتعًا مع شريكك الذي سيغدق عليك الكثير من الحب، قد تواجه بعض الصعود والهبوط ولكن قوتك الداخلية وثقتك ستساعدك على تحقيق أهدافك، للحفاظ على الاستقرار العقلي والمتانة، ابدأ التأمل واليوجا، ستعزز اللقاءات مع أصدقائك وعائلتك طاقتك وتخلق بيئة خالية من التوتر، كن حذرًا للغاية أثناء الاستثمار في العقارات، كما عليك غرس نظامًا غذائيًا متوازنًا لعيش حياة صحية خالية من الأمراض

توقعات برج الثور مهنيا

قد لا يكون هناك ندرة في دخلك وأنت قادر بما يكفي على موازنة نفقاتك للحصول على مزايا طويلة الأجل ومع ذلك، إذا كنت مهملاً في التعامل مع نفقاتك الزائدة، فقد يكون هذا مزعجًا بالنسبة لك، قد يكون القيام باستثمار ضخم في العقارات أو أي أصل مثمرًا بعد البحث عن القليل من النصائح الحكيمة من تاجر عقارات.

توقعات برج الثور صحيا

قد تتمتع بصحة جيدة خالية من الإجهاد وأي مرض، حافظ على ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على تعزيز طاقتك الداخلية وقوتك، وممارسة التأمل يوميًا.

توقعات برج الثور عاطفيا

عبر عن حبك وقد ينتهي بك الأمر بالزواج من الشخص الذي تحبه، قد تكون حياتك العاطفية ممتازة ، ولكن قد تهزك بعض العقبات، كن قوياً من الداخل ووقف إلى جانب شريكك لإثبات حبك.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

كن هادئًا ومتماسكًا لتجنب أي جو سلبي في منزلك، اعترف بأن عائلتك قد تقدم دعمًا كبيرًا لتقليل العبء على الجبهة الداخلية. 

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