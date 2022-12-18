برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : ترقيتك براتب جيد

يكره برج الأسد، التجاهل ومواجهة الواقع الصعب وعدم التعامل معه كملك أو ملكة، لأنه يحب السيطرة على الأمور سواء في المنزل أو العمل.

وإليك توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية قد تواجه بعض الأشخاص الملهمين الذين قد يرشدونك إلى الارتجال في مقدمتك المهنية، قد يكون لديك طاقة عالية لتحقيق أهدافك، قد تكون خاليًا من الإجهاد بسبب حالتك المالية المستقرة، تجنب السفر إلا إذا كان ذلك ضرورة، خصص وقتًا ممتعًا لعائلتك ولا تطيل ضغط العمل على حياتك الشخصية، إذا كنت عازبًا، فإن الزواج قريبا، قد تحصل على زيادة في الراتب أو ترقية ، أو قد تقع ممتلكات أسلافك في محكمتك وتجعلك تزدهر، تجنب إنفاق الأموال على الأشياء التافهة، ادعم أطفالك في دراستهم وشارك زوجتك في مهامها.

توقعات برج الأسد مهنيا

لا تبتعد عن مكان عملك لفترة طويلة لأنك قد تفقد بعض المشاريع المهمة على الصعيد الوظيفي ، تحتاج إلى تضخيم عملك الجاد بتصميم لأن رئيسك يراقب قدراتك وقدراتك على التحمل لتحقيق أهدافك ، وقد يخطط لترقيتك براتب جيد.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

اليوم لديك قدرة عالية على التحمل والإشراق ويمكن أن تتغلب على أي من مشاكلك الصحية المزمنة، كن متيقظًا مسبقًا إذا كنت ترغب في الحفاظ على حياة صحية تقودها بالفعل، أضف نظامًا غذائيًا متوازنًا إلى مخطط وجبتك والتزم باليوجا والتأمل اللذين قد يحميك من أي مرض طويل الأمد.

توقعات برج الأسد عاطفيا

من المرجح أن يجلب مواليد برج الأسد شخصًا قريبًا من قلوبهم، قد يحتاج حبيبك إلى دعمك في بعض الظروف، لذلك قف بجانبه / جانبه لإثبات حبك الحقيقي.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

ستسير أموالك بسلاسة ويمكنك الحصول على زيادة في راتبك، راقب ميزانياتك الشهرية وامنع النفقات الزائدة.