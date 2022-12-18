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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : تجنب الاستثمارات الكبيرة

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

يكره برج العقرب عدم الأمانة في العمل، كشف الأسرار وخاصة التي تخص الآخرين، السطحية في الحديث، والمشاريع الصغيرة التي لا فائدة لها.
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وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تنفق أموالك على أشياء تافهة، لذا تحكم في نفقاتك، خذ استراحة من عبء العمل واذهب في نزهة مع عائلتك، اقضِ وقتًا طويلاً معهم وشاركهم مشاكلك، قد تشعر بالبهجة بعد القيام بذلك، سوف تساعدك مهنتك على الارتقاء، لأنك شخص ماهر للغاية، كن حذرًا في مكان عملك وتعامل مع هذا الموقف بجدارة. 

توقعات برج العقرب مهنيا

تجنب استثمار أموال ضخمة اليوم، قد تواجه صعوبة في تحقيق ربح من عملك عملك يحتاج إلى دفعة ويحتاج إلى ريادة الأعمال الدؤوبة.

توقعات برج العقرب صحيا

تتمتع بصحة جيدة كما حافظت عليها جيدًا بالالتزام بنظام غذائي متوازن يوميً، لكن قد تكون لديك أمراض طفيفة يجب معالجتها قريبًا، مارس اليوجا والتأمل بانتظام لتجنب أي مشاكل كبيرة، حتى الأنشطة الرياضية قد تعزز طاقتك وتشعر بالحيوية بعد الانخراط في أنشطة مثل الصالة الرياضية والسباحة واليوجا وركوب الدراجات، وما إلى ذلك.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد يعبر شريكك عن حبه / حبها لك، قم بتنمية حياتك العاطفية بطريقة لا يوجد فيها مجال لللامبالاة، على الرغم من أنه قد يكون هناك تعارض بسيط ، حافظ على اللياقة من أجل علاقة صحية.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

قد تكون هناك خلافات في بعض آرائك، حاول تصفية اللامبالاة بينكما، اصطحب شريكك لتناول العشاء على ضوء الشموع.

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