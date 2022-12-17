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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يحب مواليد الأبراج متابعة حظك اليوم وتوقعات الفلك بطريقة مستمرة، لأنها متغيره حسب حركة الكواكب والنجوم والقمر وتأثيرها الواضح على حياة الأشخاص سواء في الحب أو المال أو العمل.

وفي هذا التقرير نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي بشكل تفصيلي.

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برج الحمل وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

افعل الأشياء التي تجعلك تشعر بالسعادة، قد يفاجئك حبيبك بشيء جميل وسعيد، سيكون هناك الكثير من الأسباب للشعور بالسعادة اليوم لمواليد برج الحمل كما سيكون لديك وقت رومانسي مع زوجتك، ولكن لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

برج الثور وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

قد يضطر المتزوجون إلى إنفاق الكثير على تعليم أطفالهم، وبالرغم من ذلك سيحاول الزوج إبقائك سعيدًا، وقد تشعر أنه ليس لديك الوقت الكافي لمنحه لعائلتك، ولكن قد تفكر في الابتعاد عن الجميع في نهاية اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سيكون سلوكك الساحر جذابًا لمن حولك، ستجعلك طبيعتك البارعة مشهورًا في التجمعات الاجتماعية، فرص الفوائد النقدية كبيرة الفترة المقبلة.

برج السرطان وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سوف تستمتع بالأنشطة الرياضية اليوم، ستفهم أهمية المال وتبدأ في الادخار لمستقبلك، وقت مثالي لمشاركة مشاعرك مع الوالدين والعائلة لأنهم سوف يدعمونك، تحتاج فقط إلى التركيز على أهدافك.

برج الأسد وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

ستتلقى بعض المديح غير المتوقع لأن عملك الشاق سوف يؤتي ثماره، ومن المحتمل أن تحضر مناسبة اجتماعية، أولئك الذين هم في شراكة الأعمال بحاجة إلى توخي الحذر اليوم، الأصدقاء سيكونون داعمين للغاية. 

برج العذراء وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

قد تعاني من خسائر مالية في بداية اليوم، سوف تقضي بعض الوقت مع أفراد عائلتك، كما تستكشف الأسرار الخفية لشريكك الذي ستقع في حبه مرة أخرى.

برج الميزان وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

النفقات غير المتوقعة قد تضيف إلى العبء المالي الخاص بك، من المحتمل أن يصاب عدد قليل من أفراد عائلتك بمضاعفات صحية معينة، سيكون لدينا فرص كثيرة لتحسين شخصيتك وكذلك حالتك الصحية قد يحاول شخص غريب التدخل في حياتك الزوجية لكنه لن ينجح.

برج العقرب وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

يجب عليك استشارة كبار السن والخبراء قبل القيام بأي استثمار جديد، قد يتسبب أي اختلاف في هذا الصدد في مشاكل مالية لك في المستقبل، قد يؤثر عبء العمل الكبير في المكتب على حياتك العائلية، سيكون لديك وقت لطيف مع زوجتك اليوم.

برج القوس وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

من المحتمل أن تستعيد بعض ديونك القديمة اليوم، سيؤدي ذلك إلى تحسين حالتك المالية، قد يقوم بعض أصدقائك القدامى بزيارتك مساء اليوم، قد يصاب زوجك / زوجتك ببعض المضاعفات الصحية اليوم، قد يتقدم والداك لمساعدتك في وقت الحاجة.

برج الجدي وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

ستبقى بصحة جيدة اليوم، وقد يتم حل المشكلات المتعلقة بالمال وقد تحصل على مزايا مالية، قد يصبح بعض الأصدقاء المقربين مسيئًا ويحاولون إعطائك وقتًا عصيبًا، قد تتعلم كيفية إدارة الوقت في حياتك اليومية. قد يؤدي الإنفاق الباهظ إلى شجار بينك وبين زوجتك.

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برج الدلو وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

يمكن أن تكون هناك حاجة فورية للمال. قد تقلقك الحالة الصحية السيئة لزوجك، سيكون من الحكمة أن تحتفظ بمشاعرك لنفسك.

برج الحوت وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

قد يسعى شقيقك للحصول على مزايا مالية منك، طبيعتك المرحة قد تبتهج أفراد عائلتك، قد لا تفكر كثيرًا في آراء الناس. 

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