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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : مفاجآت سارة

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

يحب برج الجوزاء سماع الموسيقى بجميع انواعها وقراءة الكتب والمجلات والروايات والدردشات مع أي شخص تقريبًا والرحلات القصيرة مع الأصدقاء أو العائلة.

وإليك توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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يمكن أن تكون مشاركة خططك المستقبلية مع والديك مفيدة وقد تحصل على مشورة مهنية قيمة من كبار السن في عائلتك، يمكن للزوج أن يكون داعمًا ويقدم لك الدعم المعنوي والمالي المطلوب، قد ينضم البعض إلى دورات متقدمة للحصول على المزيد من فرص العمل، وضعك المالي مستقر وقد يتدفق النقد من مصادر غير متوقعة.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

إنه يوم مناسب إلى حد ما على الصعيد الوظيفي، يمكنك تحديث معلوماتك والتفكير في تغيير وظيفتك للحصول على رواتب أفضل وتعيين أعلى.

توقعات برج الجوزاء صحيا

هذا يوم ممتاز وقد تقضيه مع العائلة أو الأصدقاء، قد تشعر بالراحة بعد جلسة مكثفة من اليوجا أو التمرين، قد تنتهي كل مشاكلك الصحية.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

قد يتخذ الأزواج قرارات كبيرة فيما يتعلق بالانتقال أو الزواج من اخرى، قد يتوقع المتزوجون أخبارًا جيدة، يمكنك مشاركة مشاكلك مع شريكك اليوم.

توقعات برج الجوزاء في الفترة المقبلة

قد يخطط البعض أيضًا لشراء أو تجديد عقار، يمكنك تحقيق أهدافك المالية قصيرة المدى بسهولة.
 

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