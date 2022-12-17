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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : فرصة للعمل مع منظمات مرموقة

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

يحب برج الثور قضاء وقت الفراغ في البستنة والطبخ والموسيقى والخروج مع شريك حياته وحضور الحفلات، كما يحب شراء الملابس عالية الجودة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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توقعات برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : لقاء رومانسي

برج الثور وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

أنك الآن قادر على التعامل مع ضغوط العمل ومواجهة التحديات في طريقك على الصعيد الوظيفي، قد تحاول الابتعاد عن الأفكار السلبية والتركيز على نموك المهني والشخصي، قد يستمتع البعض بالأنشطة الترفيهية مع الأصدقاء، يمكن لربات البيوت التأمل لتهدئة عقولهم وأجسادهم، قد يخرج الأطفال ويستمتعون بالأشياء الصغيرة.

توقعات برج الثور مهنيا

هذا يوم مثمر للأشخاص العاملين في مجال المبيعات أو التسويق قد يحصل أولادك أيضًا على وظائف ويحصلون على فرصة للعمل مع منظمات مرموقة.

توقعات برج الثور صحيا

هذا يوم معتدل من الناحية الصحية، قد تؤثر أعباء العمل الثقيلة ومشكلات العلاقات على صحتك وتجعلك تشعر بالإرهاق، قد تنعش رحلة طويلة أو رحلة مع الأصدقاء عقلك.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يكون شريكك مشغولاً بالعمل أو المشاكل المهنية ويهملك، قد يكون سوء التواصل أو سوء الفهم مشكلة بالنسبة لعلاقتك، حاول أن تدلل شريكك وأن تفعل شيئًا ممتعًا ولطيفًا له أو لها.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

قد تجد أنه من السهل تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية والاستمتاع بوقت ممتع مع أحبائك، قد يكون أداء الأطفال جيدًا على الصعيد الأكاديمي.

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