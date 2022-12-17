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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : حل الخلافات مع أصدقائك

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

يعرف عن برج العقرب أنه انتقامي، وصعب في حديثه، إلا أنهم متناغمون جدًا مع مشاعرهم، وفي بعض الأحيان قد يجدون أنفسهم متشددين في مشاعرهم

وإليك توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

أنه يمكنك التخطيط لرحلة مغامرة مع أفضل رفاقك والاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة والرحلات والقفز بالحبال والعديد من هذه الأنشطة المثيرة، قد تشعر بالراحة والحماس بعد الاستمتاع بهذه الأنشطة الممتعة على نحو صحي ، قد تشعر أنك بخير، قد تفكر أيضًا في زيارة أقاربك اليوم.

توقعات برج العقرب مهنيا

قد تكون الاستثمارات السابقة مفيدة وتحقق لك عوائد جيدة، قد يستثمر البعض في العقارات أو يجدد ممتلكات الأجداد، قد يشعر البعض بالحاجة إلى حساب مصرفي جديد والتقدم بطلب للحصول عليه.

توقعات برج العقرب صحيا

إنه يوم جيد على الصعيد الصحي، يمكنك التخطيط لرحلة مع الأصدقاء، قد يستأنف البعض أيضًا نظام اللياقة البدنية وإجراء بعض التغييرات الغذائية لاستعادة الشكل، قد تشعر بالرضا عن الأشياء والأشخاص من حولك.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد يجعلك المشي الرومانسي الطويل مع الشريك أو محادثة عميقة حول العلاقة تشعر بالراحة، قد يحجز البعض منتجعًا صحيًا للزوجين ويقضون بعض الوقت معًا.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

قد يفعل الزوج شيئًا لطيفًا من أجلك، قد يمنحك حدث عائلي فرصة لمقابلة أقاربك البعيدين، قد تكون في مزاج جيد وتحاول حل الخلاف مع أحد أصدقائك القدامى، قد يسافر البعض مع الأصدقاء ويقيمون في منتجع رائع.

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