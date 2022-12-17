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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : خبر سعيد للعزاب

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يحب برج الحوت العزلة في أكثر الأحيان، وان يكون في حالة حب ورومانسية، كما أنه يميل إلى النوم أكثر من الجلوس مع أحد الأشخاص، والاستماع إلى الموسيقى، ويعشق رياضة السباحة.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تشعر بتحسن أكثر من ذي قبل وقد تشعر بالنشاط والتفاؤل، قد يضع البعض قائمة بأهداف لياقتهم البدنية ويخططون لاستراتيجية لتحقيقها، قد لا يتم الاعتراف بعملك السابق في العمل وقد يزعجك ذلك قليلاً، قد تكون الحياة المهنية مرهقة لأسباب عديدة، قد لا تكون راضيًا عن راتبك الحالي ودورك الوظيفي.

توقعات برج الحوت مهنيا

هذا ليس يومًا جيدًا على جبهة العمل، لذا كن حذرًا، ابق على اطلاع على التطورات التكنولوجية الحالية.

توقعات برج الحوت صحيا

قد يفعل البعض شيئًا مبدعًا اليوم، قد تساعد رحلة فردية أو جماعية في الحفاظ على هدوء عقلك وتعزيز صحتك العقلية.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد تخطط انت وزوجتك أو خطيبتك لأمسية رومانسية وتفعل شيئًا ممتعًا لإضافة المرح إلى حياتهم، قد يجد العزاب شخصًا ما في حدث اجتماعي.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد تمنحك رحلة عائلية أو نزهة فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأطفال والآباء، قد يزورك صديق قديم ويشاركك الذكريات القديمة، قد يحصل شخص ما في عائلتك على اقتراح زواج مناسب ويفكر في عقد قرانه قريبًا.

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