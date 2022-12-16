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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : تجمع عائلي

برج الحوت اليوم
برج الحوت اليوم

يتسم برج الحوت ببعض نقاط القوة ومنها عطوف، فني، حدسي، لطيف، حكيم، موسيقي، أما نقاط الضعف فهي الخوف، الإفراط في الثقة، الحزن، الرغبة في الهروب من الواقع، بحب أن يكون ضحية.

تعرف على توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

استعد لبعض المكافآت المالية اليوم، يقول التنبؤ الفلكي اليومي، قد تحتاج إلى استثمار الأموال بحكمة على المدى الطويل قد يكون لديك خطة دعم مالي جيدة للتعامل مع الأوقات الصعبة إن وجدت، قد تكون عائلتك في صحة جيدة ومالية جيدة، يمكنك الانتقال إلى مكان جديد مع عائلتك، قد يكون المنزل الجديد مكانًا لائقًا وهادئًا بالنسبة لك، قد تصبح الصحة الجيدة من أولوياتك اليوم.

برج الحوت وحظك اليوم صحيا

قد تشعر بالإرهاق بسبب هذا، لكن لا داعي للقلق، فقط اعتني بتناول طعامك وقد تشعر بالرضا، إن تناول وجبة صحية أو ممارسة التمارين الرياضية قد يبقي الأمور تحت السيطرة.

برج الحوت وحظك اليوم مهنيا

قد تضطر إلى تعلم كيفية تجنب بدء أي مواجهات في العمل، يجب أن تبذل جهدًا لتحافظ على هدوئك وتجنب أي خلافات.

برج الحوت وحظك اليوم عاطفيا

ربما تكون قد أعجبت بحبيبك سراً ولكن ربما لم تشاركه / معها، قد يكون اليوم هو اليوم الذي قد تخبره فيه عن افتتانك به.

توقعات برج الحوت الفترة المقبلة

قد يكون أخوك مصدر إلهام لك، يمكنك قضاء وقت ممتع مع والديك، قد تكون هناك عائلة تجتمع اليوم وقد تستمتع ببعض الأطعمة اللذيذة المطبوخة في المنزل مع أشقائك.

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