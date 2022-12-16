برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : تجنب الشراكة التجارية

يشتهر برج القوس بنقاط قوة منها روح الدعابة والمثالية، وعن نقاط الضعف الوعود أكثر مما يمكن أن تقدمه، نفاد الصبر، ستقول أي شيء بغض النظر عن مدى كونه غير صحيح.

ونستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج القوس وحظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، أنت تعرف كم تنفق وكم ستدخر، لا يجوز لك الادخار بما يتجاوز الضرورة وقد تؤمن بالاستمتاع بحياتك، قد لا تبدو حياتك المهنية في صالحك وقد تضطر إلى بذل الكثير من العمل الشاق حتى لإكمال المهام البسيطة، قد يكون من الجيد لك تجنب أي نوع من الشراكة التجارية اليوم.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

قد لا يكون اليوم مناسبًا على صعيد الوظائف، قد تجد صعوبة في التركيز على عملك وقد تكون هذه مشكلة بالنسبة لك على الصعيد المهني، يمكنك البحث عن وظيفة ثانوية لزيادة دخلك.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تكون صحتك رائعة اليوم وقد تشعر بالحماس الكامل، يمكنك القيام ببعض تمارين الإحماء لتحسين مرونة جسمك.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً

يمكنك التعبير عن نفسك الحقيقية أمام من تحب وفي المقابل قد تحصل على الدعم للتعامل مع طموحاتك، قد تكون سعيدًا بوجود شريك مدروس في حياتك.

توقعات برج القوس الفترة المقبلة

قد يبدو أنك أنت ووالديك تفهمان بعضكما البعض وتحترمان وجهة نظر بعضكما البعض، قد تكون سعيدًا لأنه أخيرًا قد يكون هناك نوع من التفاهم بينكم