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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : ترقية لمنصب أعلى

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

يحب برج الأسد، المسرح، قضاء الإجازات في مكان طبيعي، الأشياء باهظة الثمن، الألوان الزاهية، المرح مع الأصدقاء، والسفر والمغامرات.

وإليك توقعات برج الأسد وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : أحلامك هتكون حقيقة

برج الأسد وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

قد تسمع أخبارًا جيدة على الصعيد المهني، قد يحصل البعض على عروض عمل جديدة أو يتم ترقيتهم إلى مناصب أعلى قد تجني الاستثمارات السابقة ثمارًا وقد تؤدي إلى تحسين وضعك المالي قد يتقدم البعض أيضًا بطلب للحصول على قرض لشراء منزل أحلامهم.

توقعات برج الأسد مهنيا

يمكنك تنفيذ أفكارك في العمل وتحقيق النجاح في مساعيك لتحقيق شيء مهم، كل شيء قد يقع في مكانه وقد يملأك بالآمال والثقة.

توقعات برج الأسد صحيا

هذا يوم جيد على صعيد الصحة، قد تشعر بالراحة من آلام العضلات، رحلة منفردة قد تشفيك وتجدد عقلك قد يشتمل البعض على فيتامينات متعددة في نظامهم الغذائي اليومي من أجل تعزيز المناعة.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد تسير الأمور كالمعتاد في جبهة الحب، يمكنك التخطيط لرحلة رومانسية مع من تحب، قد يفكر البعض أيضًا في نقل علاقتهم إلى المستوى التالي.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

يمكنك بدء مشروع تجاري جديد بدعم مالي من والديك، قد تكون بعض رحلات العمل مواتية لمشاريعك الجديدة أو القائمة.

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