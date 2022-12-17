عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : مضاعفة ثروتك

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

يحب برج السرطان الفن، والهوايات المنزلية، والاسترخاء بالقرب من الماء والبحر، ومساعدة الأحباء، وتناول وجبة جيدة مع الأصدقاء.

وإليك توقعات برج السرطان وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

الأيام الأكثر حظا للزواج في 2023 .. اعرفها قبل ما تحجز القاعة

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : حل الخلافات السابقة

برج السرطان وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سيكون يومًا سعيدًا إلى حد ما، حيث تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى الاستقرار المالي وقد تحاول مضاعفة ثروتك والاستثمار في بعض المشاريع التي قد تكون مجزية في المستقبل القريب، قد يكون البعض متفائلاً ويشعر بالاستعداد لمواجهة تحديات العمل الجديدة أو المشاريع الجديدة.

توقعات برج السرطان مهنيا

قد يكون هذا يومًا مناسبًا إلى حد ما على جبهة العمل قد ينخفض ​​عبء العمل وقد تجد وقتًا لإزالة الأعمال المتراكمة، قد ينبهر كبار السن بمهاراتك الإدارية والقيادية ويقدمون لك تعيينًا أعلى أو دورًا وظيفيًا جديدًا.

توقعات برج السرطان صحيا

قد يبدأ البعض في المشي أو التأمل في الصباح، حاول تجنب السفر اليوم.

توقعات برج السرطان عاطفيا

قد تكون الرومانسية في ذهنك وقد تأخذ يوم عطلة من العمل وتقضي وقتًا ممتعًا مع من تحب، قد يجد الأشخاص غير المتزوجين مقترحات زواج مناسبة.

توقعات برج السرطان في الفترة المقبلة

قد ينتقل بعضكم إلى منزل جديد، قد تقابل الأقارب وقد يمنحك وجودهم متعة كبيرة.  

برج السرطان توقعات برج السرطان توقعات برج السرطان عاطفيا توقعات برج السرطان صحيا توقعات برج السرطان مهنيا برج السرطان وحظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

مبروك لكل الأهلاوية | تعليق صادم من ميدو بعد مباراة فيوتشر بالدوري

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

الأيام الأكثر حظا للزواج في 2023 .. اعرفها قبل ما تحجز القاعة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : تجمع عائلي

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : خلافات أسرية

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : تجنب الشراكة التجارية

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : استقرار عاطفي وصحي

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : اهتم بأسرتك

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022: مشكلة غير متوقعة

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 : تجنب الصراع

ترشيحاتنا

محمد بركات عن تراجع مستوى الزمالك: الجمهور محتاج يطمن

برج القوس.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : شغل جديد ومرتب كبير

فصل الكهرباء عن 11منطقة وقرية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : مفاجآت سارة

خلال لقاء السيسي.. سوليفان يؤكد دعم أمريكا للإصلاح الاقتصادي في مصر

خلال لقاء السيسي ومستشار الأمن القومي.. تعليق أمريكي جديد على ملف سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الريد كاربت.. 30 صورة من حفل دير جيست بحضور النجوم

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالكريم شانتيه

طرق تساعد فى علاج ألم الرقبة

انتبه.. هذه العادات تساعدك في الحفاظ على صحة الأمعاء

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ