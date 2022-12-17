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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : التغلب على المنافسين

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

يحب برج الميزان، الانسجام  مع الأصدقاء، المشاركة مع الآخرين في العمل، السفر إلى أماكن جديدة، تجربة الاكلات الجديدة والغربية.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022: مشكلة غير متوقعة

برج الميزان وحظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

هذا يوم ممتاز ويمكنك الاستمتاع به مع أحبائك، ويقول التنبؤ الفلكي اليومي، أولئك الذين يبذلون جهودًا لتحقيق أهدافهم المهنية، قد ينجحون، قد ينتقل البعض إلى الخارج مع أفراد الأسرة يبدو أنه يوم معتدل من الناحية المالية وقد تكون مشغولاً في وضع إستراتيجية للتغلب على منافسيك في العمل وزيادة إيراداتك ومبيعاتك.

توقعات برج الميزان مهنيا

قد يؤدي العمل الجاد الذي تقوم به لتحقيق أهداف حياتك المهنية إلى تحقيق النجاح في المستقبل القريب.

توقعات برج الميزان صحيا

إنه ليس يومًا مناسبًا على الصعيد الصحي وقد تحتاج صحتك إلى اهتمامك، لذا كن حذرًا قد يعاني البعض من آلام الظهر أو الرقبة ويحتاجون إلى الراحة.

توقعات برج الميزان عاطفيا

قد لا تكون قادرًا على التعامل مع مشكلات العلاقة الحالية والتفكير في الانفصال.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة

يمكنك الاتصال بأصدقائك ودعوتهم لتناول طعام الغداء أو العشاء، قد تكون ربات البيوت مشغولات بالتسوق من البقالة أو الملابس. 

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