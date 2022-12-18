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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : احذر من النفقات الباهظة

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

يكره مواليد برج الميزان استخدام العنف في التعامل سواء المادي أو المعنوي، والظلم في العمل أو في التعامل الاسري، والغموض في الحديث.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

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برج الميزان.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : التغلب على المنافسين

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، إن ابتسامتك ستعمل كدواء لأحبائك وأصدقائك ضد المخاوف والمشاعر المنخفضة، عليك قضاء بعض الوقت معهم وتقديم الصحبة لأطفالك ، بغض النظر عن مدى انشغالك، تجنب إساءة التصرف مع شريكك للحفاظ على الانسجام في زواجك حافظ على حس اللياقة حتى في النزاعات من أجل علاقة صحية، استمر في تحديث نفسك بالتقنيات الجديدة حيث من المهم المضي قدمًا في الأوقات المتغيرة.

توقعات برج الميزان مهنيا

سترتقي في مهنتك حيث قد تحصل على زيادة في راتبك، يمكنك الحصول على وظيفة جديدة أو قد تتم ترقيتك إلى الوظيفة التي تريدها، قد يؤتي عملك الجاد وتصميمك الشديد ثمارهما.

توقعات برج الميزان صحيا

قد تكون خالي من أي مشاكل صحية، أنت تميل إلى الحفاظ على عادات الأكل الجيدة والروتين وأسلوب الحياة المنضبط لعيش حياة صحية، انغمس في أنشطة مثل التأمل واليوجا وركوب الدراجات والسباحة وما إلى ذلك من أجل نمط حياة صحي.

توقعات برج الميزان عاطفيا

أنت تقدر شريكك أكثر وتميل إلى تشجيعه ودعمه في كل صعود وهبوط، مما سيعزز علاقتك في النهاية، إذا كنت تفكر في الزواج ، فاستمر.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة

على الرغم من أنك قد لا تلاحظ أي تغييرات جذرية في حالتك المالية ، فمن المحتمل أن تحصل على دخل جيد من أي مصدر، قد تنفق الأموال على بعض الأشياء المهمة، لكن كن حذرًا بشأن النفقات الباهظة، والتي قد تؤدي إلى اختلال ميزانيتك الشهرية.

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