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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : وازن بين دخلك ومصاريفك

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

يكره مواليد برج السرطان الجلوس أو الخروج مع الغرباء، أي انتقاد للأم أو مضايقتها، وان يكشف عن الحياة الشخصية لأي شخص ليس بقريب منه.

وإليك توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

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برج السرطان .. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : مضاعفة ثروتك

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، احتفل بإنجازاتك مع عائلتك وأصدقائك، اقضِ وقتًا طويلاً مع عائلتك لتجنب أي اضطرابات منزلية، ربما تكون زوجتك قد خططت لعشاء على ضوء الشموع من أجلك حتى تعتز بهذه اللحظة، لذلك، يمكنك التخطيط للعودة إلى المنزل مبكرًا، قد تخطط لفيلم أيضًا لمشاهدته / معها، ابق على اتصال مع أصدقائك وعائلتك حيث قد تحصل على دعم مالي منهم، قد تحصل على منصب أعلى في حياتك المهنية ، أو قد يقدرك رئيسك في العمل لجهودك الهائلة في عملك، قد تكون هناك فرصة عمل في طريقك. 

توقعات برج السرطان مهنيا

قد يلاحظك رؤسائك الذين قد يروجون لك برفع الراتب، قد يكون منصبك الجديد صعبًا حيث يمكنك إظهار أدائك ومهاراتك الاستثنائية، قد تتلقى الاحترام والامتنان من مرؤوسيك

توقعات برج السرطان صحيا

ستكون صحتك بامتياز وقوية ومليئة بالطاقة، قد تكون متحمسًا بعد مقابلة بعض الأشخاص المؤثرين أو بعض الأصدقاء، قد تتعافى من أي مرض في الماضي وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الحزن بتحسن بعد استقبال شركتك بسبب شخصيتك المتألقة.

توقعات برج السرطان عاطفيا

جرب طريقة أخرى للخروج مثل العشاء على ضوء الشموع أو التسوق، أظهر حبك الأبدي ودع شريكك يعرف كم أنت مميز

توقعات برج السرطان في الفترة المقبلة

عليك أن تحافظ على توازن ثابت تجاه نفقاتك ومدخراتك، ومع ذلك ، قد يواجه الأفراد السرطان بعض المشاكل أثناء تأسيس أي عمل تجاري ، ومن المرجح أن تسرع وتيرتها بسرعة مما يؤدي بدوره إلى تحقيق أرباح لك.

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