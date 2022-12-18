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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : إعطاء الأولوية لحبيبك

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

يكره مواليد برج العذراء طلب المساعدة من الآخرين، والتاخر عن المواعيد، والعمل في الليل، والذهاب إلى الأصدقاء في وقت به ضغط نفسي.

وإليك توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

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برج العذراء وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

من المحتمل أن تواجه بعض المشكلات على الصعيد الصحي وقد يؤثر ذلك على تركيزك على الصعيد الوظيفي،  يُنصح بالاهتمام بمشكلاتك الصحية ومعالجتها على الفور لتجنب فقدان الطاقة، قد يواجه البعض منكم القدرة التنافسية في مكان عملك ضدك، من المحتمل أن يكون لديك أفق لتمويلك ولكن التبذير قد يؤدي إلى اختلال ميزانيتك قد يعبر زوجك عن حبه لك ويجعلك تشعر أنك عالمه / عالمه يمكنك شراء منزل لحبيبك والسفر إلى الأماكن المفضلة لديك مع الحبيب ، وتجميع بعض الذكريات الرائعة من هناك والاعتزاز بهذه الذكريات لبقية حياتك.

توقعات برج العذراء مهنيا

إن التغيب لفترة أطول بسبب تدهور الصحة قد يؤثر على إنتاجيتك وخسارة المشروع، تحتاج إلى تأمين حياتك المهنية ومنصبك في مكان عملك، تحتاج إلى تعزيز قدراتك لتنفيذ خططك بشكل منتج واستباقي.

توقعات برج العذراء صحيا

قد يعاني مواليد برج العذراء من التدهور الصحي بسبب استهلاك الطعام غير الصحي، والإفراط في تناول الطعام ونمط الحياة المهدور ، مما قد يجعلك تعاني في عملك.

توقعات برج العذراء عاطفيا

عزز علاقتك من خلال إعطاء الأولوية لحبيبك والتعبير عن مشاعرك بطريقة تجعله / هي عالمك، من المؤكد أن المساعي في الحب ستؤتي ثمارًا حلوة.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

كن رحيمًا تجاه زوجتك إذا كان هو / هي يتحمل جميع المسؤوليات الأسرية بمفرده من خلال تقديم الدعم لك حتى تركز على عملك وتزدهر في مهنتك. 

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