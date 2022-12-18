عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : ضغوط عمل

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

يكره برج الجدي ضياع الوقت، والسيطرة والكذب، كما أنه لا يستطيع أن يوعدك بشئ خوفا من أنه لا يمكن تحقيقه، ويكره الوحدة.
 ‏
وإليك توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

4 أبراج تراقب الإكس في صمت .. اِعرف ماذا يفعل الثور

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

قد يكون لديك يوم رائع اليوم، حيث يقول التنبؤ الفلكي اليومي، باستخدام أفكارك المبتكرة يمكنك فعل العجائب في مهنتك، لا تدع أي شيء يزعجك قد يظهر تصميمك القوي ومهاراتك في دائرة الضوء مما يساعدك في النهاية على الترقية ولكن لا تقلق بشأن وضعك المالي لأن نفقاتك لا يمكن أن تتجاوز حدود دخلك، يمكنك الاسترخاء اليوم وتجنب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو السباحة أو أي تمرين آخر.

توقعات برج الجدي مهنيا

على الرغم من وجود ضغوط عمل، يمكنك التعامل معها بحماس وسهولة، قد يتم تعيينك في بعض المناصب العليا.

توقعات برج الجدي صحيا

قد تشعر بالنشاط الشديد للقيام بأي مهمة وقد تكتمل المهام المعلقة اليوم، اتخذ التدابير الوقائية لتجنب أي أمراض بسيطة، أضف الألياف إلى نظامك الغذائي وتناول الكثير من السلطات.

توقعات برج الجدي عاطفيا

قد يكون اليوم يومًا رومانسيًا بالنسبة لك، إذا كنت عازبًا، فقد تحصل على حبيب جديد لتقع في حبه، إذا كان لديك حبيب بالفعل، اصطحبها إلى بعض الأماكن الجديدة واشترِ الهدايا.

توقعات برج الجدي في الفترة المقبلة

قد تكون منتبهًا أثناء استثمار الأموال في أي عناصر تافهة والتي بدورها قد تساعدك على الادخار، يمكنك الاسترخاء على الصعيد المالي.

برج الجدي توقعات برج الجدي توقعات برج الجدي عاطفيا توقعات برج الجدي صحيا توقعات برج الجدي مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 17 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : تلفت نظر الكراش

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : شراء ذهب

برج الجدي.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : تخطط لانقاص وزنك

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : خلاف أسري

برج القوس.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : شغل جديد ومرتب كبير

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : التغلب على المنافسين

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : ترقية لمنصب أعلى

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: مصر ناجحة في التعامل مع صندوق النقد الدولي

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : فرصة للسفر

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست ضد نتنياهو

فئات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

طالبت بإعدامه.. ماذا ورد في مذكرة إحالة قاتل محامي كرداسة للجنايات

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 : احذر من النفقات الباهظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل ختام مونديال قطر 2022|شاهد.. أغرب إطلالات ويجز خلال الفترة الأخيرة

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

أهمها رقم 3.. أكلات تحد من الجلطات القلبية

في ذكرى رحيله | جلال الدين الرومي .. متصوف أضاء الكون لألف عام

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ